Задържаха сириец за намушканите момчета край НДК

Илияна Кирилова Чужденецът е предаден на полицаи в София, където се води досъдебно производство за причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Криминалисти в Пловдив са задържали сирийски гражданин, който е заподозрян за агресията срещу две момчета в района на НДК в столицата, съобщи МВР.

Инцидентът се случи вечерта на 16 октомври. Пострадаха двама младежи на 18 и 19 г., намушкани с нож от мъж. Още тогава се заговори, че извършителят е чужд гражданин.

Днес служители от областната дирекция на МВР в Пловдив са открили на адрес в града 23-годишен чужденец, издирван за нападението с нож. Според информацията той е сирийски гражданин, който пребивава у нас с хуманитарен статут.

Чужденецът е предаден на столични полицаи, заедно с иззети при претърсване на жилището му веществени доказателства. Води се досъдебно производство за причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди.