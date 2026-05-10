Четирима души са арестувани заради стрелба по автобус в Перник

Полицията в Перник задържа четирима младежи във връзка със стрелбата по автобус на градския транспорт, при която бяха повредени стъклата на превозното средство. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Перник.

Инцидентът е станал на 8 май около 22:30 ч. в квартал „Изток“, когато автобус, пътуващ от центъра на Перник към квартал „Църква“, е бил обстрелван. При стрелбата са били напукани три стъкла от страната на водача. В момента на инцидента в превозното средство са се намирали шофьорът, кондукторът и трима пътници, които не са пострадали, разказва и прокуратурата.

След подаден сигнал на телефон 112 са предприети незабавни действия за изясняване на случая. В резултат на оперативно-издирвателни действия от служители на Второ районно управление и криминалисти от Областната дирекция на МВР в Перник са установени и задържани четирима младежи на възраст 14, 15, 16 и 18 години.

По данни на разследването в нощта на инцидента младежите са били заедно, като един от тях е носел въздушен пистолет. Установено е, че 16-годишният е произвел три изстрела, при които са напукани стъклата на автобуса, а една от сачмите е пробила отвор. Оръжието, което е собственост на 18-годишния младеж, е открито и иззето, заедно с други веществени доказателства.

Четиримата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. Родителите на непълнолетните са уведомени. От полицията посочват, че до момента младежите не са били известни на органите на реда.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена Районната прокуратура в Перник.