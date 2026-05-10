Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Четирима души са арестувани заради стрелба по автобус в Перник

Сред задържаните за дръзкото хулиганство има и непълнолетни

10 Май 2026
Илияна Димитрова

Полицията в Перник задържа четирима младежи във връзка със стрелбата по автобус на градския транспорт, при която бяха повредени стъклата на превозното средство. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Перник.

Инцидентът е станал на 8 май около 22:30 ч. в квартал „Изток, когато автобус, пътуващ от центъра на Перник към квартал „Църква“, е бил обстрелван. При стрелбата са били напукани три стъкла от страната на водача. В момента на инцидента в превозното средство са се намирали шофьорът, кондукторът и трима пътници, които не са пострадали, разказва и прокуратурата.

След подаден сигнал на телефон 112 са предприети незабавни действия за изясняване на случая. В резултат на оперативно-издирвателни действия от служители на Второ районно управление и криминалисти от Областната дирекция на МВР в Перник са установени и задържани четирима младежи на възраст 14, 15, 16 и 18 години.

По данни на разследването в нощта на инцидента младежите са били заедно, като един от тях е носел въздушен пистолет. Установено е, че 16-годишният е произвел три изстрела, при които са напукани стъклата на автобуса, а една от сачмите е пробила отвор. Оръжието, което е собственост на 18-годишния младеж, е открито и иззето, заедно с други веществени доказателства.

Четиримата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. Родителите на непълнолетните са уведомени. От полицията посочват, че до момента младежите не са били известни на органите на реда.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена Районната прокуратура в Перник.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

инцидент

Още новини по темата

Трима души са ранени след като кола се вряза в подлез в Шумен
18 Апр. 2026

Празна кола влетя в подлеза на Орлов мост
16 Апр. 2026

МВР обяви, че прокурорката от клипа е санкционирана
08 Апр. 2026

Има версия, че родителите са оставили детето на терасата в Ямбол
02 Апр. 2026

Разследва се смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
15 Март 2026

16-годишен плувец почина на турнир в Бургас
22 Февр. 2026

Джип влетя в ресторант в Пловдив
01 Февр. 2026

Шофьор стреля на столично кръстовище
07 Дек. 2025

Пожарникари спасиха 4 деца в изоставена сграда в София
16 Ноем. 2025

Мъж е прострелян от моторист в столичния квартал "Бояна"
23 Септ. 2025

Младежът задвижил трамвая в София заради цигарите на ватмана
06 Септ. 2025

Четирима младежи пребиха жестоко шефа на МВР-Русе заради забележка
04 Септ. 2025

ДНСК: Децата със селфито от небостъргача са пробили дупка в оградата
04 Септ. 2025

Младежи са задвижили трамвая, който разруши подлез и помете коли в София
02 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса