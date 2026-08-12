Мъж загина, втори е тежко ранен в инцидент с хидроплан край Равда

Един човек е загинал, а друг е тежко пострадал при инцидент с мотоделтапланер в района на Равда, съобщава БНТ. Разследването е поето от прокуратурата.

Според Нова тв и Би Ти Ви става дума за самоделно изработена машина, която е имала мотор, като спасителите от района съобщават и че по-рано е имало инциденти с нея.

На мотоделтапланер са се качили двама души. По неясни все още причини е станал инцидент, при който те са паднали. Единият от тях е загинал, а другият - на 71 г., е в тежко състояние в реанимация в Бургас. И двамата са българи.

По информация на Флагман.бг инцидентът е станал на плаж „Олимпийски надежди“ в кв. Аурелия. Сайтът твърди, че в летателното средство са били инструктор и клиент.

Министерството на транспорта и съобщенията изнесе информация за проверки на падналия мотоделтапланер. Около атракциона има редица нередности.

Екип на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е бил на терен в района още от неделя, след сигнал от областния управител на Бургас. Тогава инспекторите са открили мотоделтаплана, скрит в скалите между Равда и Несебър. Установено е, че не е регистриран. От направения оглед е констатирано, че моторът е ръждясал, имал самоделни ремонти по винта и множество видими дефекти. Незабавно е подаден сигнал към телефон 112, откъдето е поискано инспекторите да сигнализират при установяване на излитане.

Вчера, след излитане на мотоделтапланера, е подаден сигнал към 112, но машината не се е върнала на мястото. Полицията е напуснала района, а инспекторите са останали, за да уведомят службите при завръщане на летателния апарат. Това така и не се е случило.

Машината е любителски сглобена. Тя следва да премине цялостна процедура по първоначално сертифициране като въздухоплавателно средство, тъй като няма типов сертификат. След това трябва да бъде регистрирана и да получи специално разрешение за извършване на такъв тип полети. За пилота се изисква национален лиценз за любител пилот (NPPL), обясняват от МТС.

Летателната дейност е била осъществявана напълно незаконно, в нарушение на изискванията за безопасност, без необходимите разрешителни и без вписване в регистрите на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Инцидентът се разследва и от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, се допълва в съобщението.

Прокуратурата и МВР дадоха брифинг по случая, като обявиха, че оцелелият е извършвал нерегламентирана дейност, не е имал правоспособност и разрешителни. Те заявиха, че се изчаква изваждането на машината от морето, за да се направи преценка на това какво точно се е случило. Не било ясно и дали загиналият е бил клиент или приятел на управлявалия машината.