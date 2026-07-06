Вълна от бомбени заплахи заля страната

Сградите на множество институции от различни градове получиха бомбени заплахи днес преди обед. Сред тях са Съдебната палата и болница в Плевен, в Бургас, Търговище и Ямбол - също съдебните палати, във Варна - областната администрация и НАП. В списъка са съдилищата в Разград, както и в Ловеч, заедно с НАП, областната управа и общината там. Регионалните медии непрекъснато съобщават за нови случаи, основно за съдебни палати - в Стара Загора, Смолян, Костинброд и др.

За част от заплахите се знае, че са дошли по мейли. Органите на реда затвориха съответните институции, за да се извършат нужните действия. От обед нататък постепенно започна връщането на нормалния ред на работа, служителите и гражданите влязоха отново в сградите.

Подобна масова заплаха у нас имаше преди месец.