Отправени са бомбени заплахи към летища, болница, мост, училища, медии

Масови сигнали за поставени взривни устройства се разпращат от сутринта чрез мейл, като адресатите са много. Сред тях са летищата в София и Варна, столичната болница МБАЛ "Св. София", катедралния храм "Успение Богородично" във Варна, моста между Румъния и България в Русе и редица училища, медии и институции в цялата страна.

От Столичната полиция потвърдиха, че проверяват сигнали за бомби на Националното летище "Васил Левски", училища и детски градини в София. Оттам допълниха, че служителите действат по установената законова процедура. Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали. Пътници не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки за сигурност.

Сигнали са получени и за сградата на Българската национална телевизия и за регионални центрове на Българското национално радио. В част от съобщенията са включени и заплахи за взривни устройства на обществени места и "вербувани самоубийци".

Вълната със заплахи тръгна преди три дни, като първоначално обекти бяха училища и детски градини. Тогава вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че масовите бомбени заплахи срещу десетки български училища и детски градини са били изпратени през сайт, хостван в Италия и че по случая работи "Киберпрестъпност" на ГДБОП. До този момент обаче нито са установени извършителите, а още по-малко има някой задържан.

До този момент не са открити взривни устройства.