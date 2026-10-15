Радев започна да дава заден за минималната заплата

Много любопитна ситуация се задава с минималната заплата. Снощи по тъмна доба социалното министерство публикува проект на постановление тя да е 660 евро от 1 януари – по-малко от тавана, който дава прословутата нова формула (672,84 евро). Днес опозицията подхвана управляващите, че ощетяват работещите бедни, а КНСБ утре ще шества из цяла София в национален протест за по-високи доходи. На този фон от Брюксел премиерът Румен Радев обяви, че този размер не е окончателен. Подобно изказване направи и социалният министър Наталия Ефремова.

Обществените обсъждания са за това – при нужда да се нанесат корекции, но до този момент нито едно правителство не се е връщало назад при публикуван проект на постановление. Изказванията на Радев и Ефремова повдигат въпроса какво точно е подложено на обществено обсъждане в момента, щом изобщо не е ясно каква ще е минималната заплата и дали ще е такава. Подобни дълги саги с най-ниското възнаграждение иначе не са прецедент. Правителството на Росен Желязков опита да не спази старата формула и вместо 620,20 евро да сложи минимална заплата от 605 евро. След всеобщ ропот обаче се поправи. В същия бюджет беше и скандалното увеличение на осигуровката за пенсия от днес за утре с 2 процентни пункта.

Радев коментира темата именно в контекста на протеста на КНСБ. Ако питате мен, искам минималната работна заплата да бъде поне 1000 евро, но нямаме такава възможност, каза той, цитиран от БТА. Радев допълни, че се водят последни уточнения по бюджета и изрази надежда да има добро и балансирано решение, "защото тук интересите на работодатели и синдикати се сблъскват винаги". Знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашия национален бюджет, каза още премиерът, въпреки че неговите служебни правителства и настоящият екип във финансите също имат заслуга за това. Като президент Румен Радев назначи 7 свои служебни правителства, в повечето от които бяха и сегашният вицепремиер Гълъб Донев и неговите заместници.

Протестът утре не е точно за минималната заплата – КНСБ подкрепя новата формула, макар и със забележки, за разлика от КТ "Подкрепа", които са против. Искането на шествието и митинга е за 10% увеличение на заплатите с бюджет 2027.

Социалният министър Наталия Ефремова също коментира, че окончателното решение за размера на минималната заплата предстои да бъде взето в рамките на следващите две седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета. Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро. За момента работният вариант и това, което позволяват възможностите на бюджета, е разписан с малко по-нисък размер – 660 евро, посочи Ефремова. Изявленията обаче повдигат въпроса какво точно е подложено на обществено обсъждане в момента, щом изобщо не е ясно каква ще е минималната заплата.