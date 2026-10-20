Ефремова: Най-вероятно има шанс за по-висока минимална заплата

"Най-вероятно има шанс" – това заяви днес социалният министър Наталия Ефремова на въпрос може ли минималната заплата да е по-висока от заложените 660 евро, предава БТА. Около размера на най-ниското възнаграждение в последните седмици тече поток от противоречиви изявления, а окончателното решение се бави безпрецедентно. Сумата вече е посочена в проект на постановление на Министерския съвет, но управляващите започнаха да твърдят, че тя не е окончателна. По прословутата нова формула горната граница на диапазона е 672,84 евро.

"Ако в бюджета постъпят допълнителни приходи, разбира се, може да се променят някои параметри вътре в него", каза и днес Ефремова. Тази неяснота очевидно ще продължи поне до края на октомври, защото този срок посочи министърът за окончателно решение. Както предупреждаваха експерти по време на преговорите, правителството влезе в капан между синдикати и работодатели. Едните вече успяха да стреснат управляващите с протести, но другите предупреждават, че няма да приемат да плащат повече под натиск.

Все още нищо не се знае и за намеренията на управляващите за ТЕЛК. Мнозина от тях усилено говорят за реформи и намаляване на разходи, но без никакви подробности. Днес социалният министър каза, че ще засили борбата с фалшивите експертни решения. Ще се въведе оценка на потребностите на всички, които имат експертиза на неработоспособността. Целта е средствата да бъдат насочени по-ефективно за индивидуалните нужди на нуждаещите се. „Това означава поетапно да се дава нов начин на оценяване на потребностите“, заяви Ефремова на уточняващо питане.