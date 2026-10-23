Кабинетът забрави обещанията за по-висока минимална заплата

БГНЕС Тристранката остана разделена за минималната заплата, но тя е само съвещателен орган, така че не може да попречи на кабинета да гласува каквото планира.

Намеците, че може да има по-благоприятен вариант за минималната заплата, не се увенчаха с реализация на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. На него правителството внесе без уговорки проекта на постановление, който предвижда най-ниското възнаграждение да бъде 660 евро през 2027 г. Както се очакваше, синдикатите бяха против и настояваха за повече. Работодателските организации обаче приветстваха по-ниската сума и поздравиха кабинета за смелостта да я предложи.

Диапазонът на увеличение стигаше до 672,84 евро според новите четири критерия, които бяха изработени в бърз порядък между синдикатите и бизнеса. След негативните коментари и заплахите за протести, в последните дни на няколко пъти и премиерът Румен Радев, и социалният министър Наталия Ефремова оставиха отворена вратата за по-голямо увеличение, като казаха, че това ще се разбере според възможностите на бюджета до края на месеца. Днес за различни варианти вече не стана дума, поне в публичните изявления. Социалният министър коментира, че предложението за 660 евро е съобразено с възможностите на държавния бюджет.

Увеличението спрямо сегашното ниво от 620,20 евро е с 39,80 евро, или 6,4%. От кабинета изтъкват, че това е над годишната инфлация от 5,7%. Хората на минимална заплата са около 462 000.

От 2022 г. до днес минималната заплата нарасна с 40%, а сегашният ръст е в рамките на нормалното и осигурява необходимата предвидимост, коментира Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал, цитиран от БТА. Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата призова новата формула да се остави да работи известно време и след това да се мисли за усъвършенстване.

Чистата сума, която ще получава един служител на минимална заплата догодина, ще е 512,16 евро, посочи вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" Иоанис Партениотис. Той припомни, че нашата минимална заплата е най-ниската не само в ЕС, но и в Сърбия и Република Северна Македония. В Европа по-ниски са работните заплати в Албания, Молдова и Украйна, посочи Партениотис. Трябваше за 2027 г. да действа старият механизъм, каза и Ася Гонева от КНСБ.