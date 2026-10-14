Четирима кандидати в президентските избори са били сътрудници на ДС

Булфото България вече имаше бивши сътрудници на ДС и като президент, и като вицепрезидент.

Четирима от кандидатите за президент и вицепрезидент на предстоящите на 25 октомври избори са с установена принадлежност към тоталитарните комунистически служби.

Нарочената за закриване от кабинета "Радев" Комисия по досиетата огласи задължителната по закон проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА на лицата, регистрирани от Централната избирателна комисия за предстоя президентски вот, съобщи Desebg.com, като цитира решение на комисията от 13 октомври.

ЦИК регистрира общо 27 двойки за президент и вицепрезидент, издигнати от 20 инициативни комитета и 7 партии.

Комисията по досиетата е извършила проверка за принадлежност към тоталитарните служби на общо 29 души от кандидатите. Останалите не са били пълнолетни към юли 1991 г., когато официално е отменен Указът за Държавна сигурност.

Така Комисията е установила принадлежност към тоталитарните комунистически служби на общо четирима:

Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент, издигнат от инициативен комитет;

Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент, издигнат от инициативен комитет;

Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент, издигнат от инициативен комитет;

Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент, издигнат от инициативен комитет.

Валентин Христов участва в президентската надпревара в екип с независимия кандидат за държавен глава - врачанския специалист по животновъдство Йордан Малджански. Политическата им платформа е със силен акцент към защитата на българското село, селското стопанство и фермерите.

Христов вече е бил обявяван като агент под псевдонима "ПЛИСКА" от 1984 г. на Шесто управление на ДС за борба срещу идеологическата диверсия от Комисията по досиетата през 2009 г. при проверката на ръководните лица в радиата и телевизиите. Тогава той е проверен в качеството му на собственик на "Р-22" ЕООД - лицензиран радиооператор.

Ленин Станоев участва в изборите в тандем с независимия кандидат за президент Методи Бъчваров (участвал в периода 2009 - 2026 г. в общо 12 различни местни, парламентарни и евроизбори). Станоев е разкрит като секретен сътрудник "РАЗВИГОР" на Първо главно управление на ДС (разузнаването) от 1986 г. за първи път при настоящата проверка.

Нако Стефанов е учен японист, дългогодишен преподавател в СУ "Св. Климент Охридски“. В политически план през годините е заемал позиции и е участвал в избори с формации с лява и патриотична насоченост, сред които "Русофили за възраждане на Отечеството" и коалиция "Компетентност, отговорност и истина".

Стефанов е разкрит за първи път като нещатен сътрудник от 1974 г. на Окръжно управление на МВР – Плевен по линия на Трето управление на ДС (военното контраразузнаване, ВКР) от Комисията по досиетата през 2009 г. при проверката за кандидатите за народни представители в 41-вото.

Славчо Велков е бивш служител на БНА и МВР, който на предстоящите президентски избори ще в тандем с кандидата за президент Волен Сидеров.

Служил е в различни поделения на армията на командни длъжности. През 1983 г. Велков постъпва на работа в МВР, където заема различни постове. Бил е ръководител на група за противодействие на въздушен тероризъм и осигуряване на полети в Близкия изток, Африка и др. Работил е като аташе в различни дипломатически мисии на България - в Гвинея, Бейрут, Ливан, Тунис. След промените е университетски преподавател.

Неговата принадлежност към Държавна сигурност е разкрита от Комисията по досиетата през 2010 г. при проверката на лицата, заемали ръководни постове в системата на МВР, където той е началник сектор в периода 1994-1995 г. Славчо Велков е вербуван от Трето управление на ДС (военното контраразузнаване) през 1974 г. като агент под псевдонима "ПЕЕВ". Свален е от оперативен отчет през 1987 г. Бил е народен представител в 44-тото Народно събрание (2017-2019) от гражданската квота на коалиция "БСП за България".

НЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

България вече имаше бивши сътрудници на ДС и като президент, и като вицепрезидент.

През януари 2002 г. лидерът на БСП Георги Първанов встъпи в длъжност като президент и изкара два мандата - до януари 2012 г. Той беше разкрит от Комисията по досиетата с председател Евтим Костадинов през 2007 г. като секретен сътрудник "ГОЦЕ" на Първо главно управление на ДС (вербуван 1989 г.).

Пак тогава независимият държавен орган разкри, че о.р. ген. Атанас Семерджиев, дългогодишен началник на Генералния щаб на БНА и зам.-министър на народната отбрана по времето на комунистическия режим, а след краха на тоталитарното управление на БКП през 1989 г. и вицепрезидент на Република България (1990-1992), е бил съдържател на явка "СЛАВЕЙЧЕТО" на Трето управление на ДС (военното контраразузнаване, ВКР) от 1953 г.

Семерджиев бе избран като вицепрезидент не на общонационални избори, а от 7-ото Велико народно събрание през 1990 г., когато за президент парламентът избра лидера на СДС Желю Желев.