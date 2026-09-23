Ченгетата от ДС ще осъдят държавата след закриването на комисията по досиетата

Булфото Идеолог на закриването на комисията е вицепремиерът Иво Христов. Законопроектът беше обявен за обсъждане на рождения му ден. Бащата на Христов официално е обявен за принадлежност към бившите служби (РУ на ГЩ) от Комисията по досиетата още през 2011 г. Той е разгласен от комисията с решение № 199/16.03.2011 г. като щатен служител на РУ-ГЩ.

Ако някой изобщо бъде обявен за сътрудник на Държавна сигурност, след като функциите на комисията по досиетата бъдат прехвърлени към държавния архив, той лесно би осъдил държавата. Това обясни пред "Сега" адвокат Александър Кашъмов, директор на "Програма достъп до информация". Той смята, че закриването на комисията по досиетата, което "Прогресивна България" предприе, е "абсолютно непремислена инициатива, без оценка на въздействието, без каквото и да е разумност и обследване. Юристът предвижда "много дела, които ще бъдат спечелени от ченгетата, което означава подкопаване на самата идея за отваряне на този архив".

Комисията по досиетата ще бъде ликвидирана по идея на управляващата партия на Румен Радев. Законопроектът за това беше обявен миналата седмица. Той предвижда прекратяване на пълномощията на председателя и на членовете на комисията по досиетата. Функциите и правомощията ѝ преминават към Държавна агенция "Архиви". Обявяването на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия ще се прави от председателя на държавния архив, към когото ще има помощен орган - Централна експертна комисия за обявяване на принадлежност към комунистическите служби в периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г. Съставът, задачите и правилата за работа на тази комисия ще се определят от председателя на държавния архив.

"Държавният архив не е независим орган на власт, а е част от изпълнителната власт. А обявяването на принадлежност все пак е навлизане в личната сфера на хората. Това протича и по практиката на Конституционния съд и на Европейски съд по правата на човека", коментира Кашъмов. Той обясни, че тази намеса в личния живот е оправдана заради високия обществен интерес, но преценката трябва да се прави от независим орган на власт.

Адвокатът припомни, че законът за досиетата, приет през 2006 г. с пълен консенсус на политическите сили, е поставил висок стандарт за подбор на комисията - членовете ѝ да бъдат посочени от всички парламентарно представени групи.

Кашъмов посочи още, че за годините, през които е функционирала комисията, е имало много дела, заведени от хора, които са обявени. И има както решения на Конституционния съд, така и практика на Върховния административен съд. Конституционният съд казва, че когато има независим орган на власт, който е съставен по независим начин, и има съдебен контрол на две инстанции, то тогава са спазени всички гаранции за правата на хората.

Промените в закона и свалянето на ниво изпълнителна власт означават абсолютно естествена политизация и разрез с Конституцията. "И вероятно ще доведе и до проблеми с Европейската конвенция за правата на човека, която също изисква да бъде направен прецизен баланс. Този баланс сегашният закон и сегашната комисия са го изпълнили, което е верифицирано от делото "Анчев срещу България" (виж подробности за делото по-долу).

Според него сегашният закон е качествен и служи като средство да бъдат проверявани и осветлявани кандидатите за политически длъжности. Той прогнозира, че решението на управляващите ще компрометира закона и ще върже ръцете на институциите като Държавния архив. "Най-вероятно самият Държавен архив ще има много силна автоцензура заради очевидната противоконституционност и противоречие с конвенцията на неговата конструкция. И освен тази автоцензура ще има вероятно и вълна от дела, които ще бъдат най-вероятно успешни", каза той пред "Сега".

"И всичко това ще подкопае цялата тема за достъпа до тази информация. И ще послужи да бъде обратно бетонирана тайната Държавна сигурност, която все пак вече близо от двадесетилетие се разкрива постепенно чрез изследователи, чрез тези проверки преди избори и т. н.", заключи Кашъмов.

"Анчев срещу България"

Хараламби Анчев твърди пред Европейския съд по правата на човека, че е нарушено правото му на личен живот, след като е обявен от комисията по досиетата. Анчев е заемал няколко публични длъжности в България през 90-те години, включително министър на правосъдието и вицепремиер в продължение на няколко месеца през 1997 г. Той е проверен от Комисията по досиетата три пъти - веднъж през 2008 г. и два пъти през 2014 г. В резултат на проверката са изготвени решения, с които е установена принадлежност на Анчев от 1982 г. до 1990 г. в един от отделите на бившата Държавна сигурност, който се е занимавал с информация и анализ.

Съдът в Страсбург отхвърля оплакванията му като явно необосновани. ЕСПЧ приема, че намесата в правата му е основана на специален закон, който е в достатъчна степен предвидим и съдържа многобройни гаранции срещу произвол. Осъществената намеса е и необходима в едно демократично общество. Съдът постановява още, че Анчев е разполагал с ефективно средство за защита - да обжалва по съдебен ред решенията на Комисията.