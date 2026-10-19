Отпор срещу ПБ: Долу ръцете от Комисията по досиетата!

Законопроектът на "Прогресивна България" за ликвидирането на Комисията по досиетата е направен на пух и прах от Българския хелзинкски комитет (БХК). Правозащитната организация е дала първото становище по проекта, който беше пуснат за обществено обсъждане на 8 октомври. Срокът за становища е 7 ноември.

БХК призовава управляващите да оттеглят проекта, който предвижда голяма част от правомощията на комисията, която е независимия колективен орган, да бъдат прехвърлени еднолично към председателя на Държавна агенция "Архиви". Под въпрос е и достъпът на граждани, журналисти и изследователи до документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, предупреждава БХК. Организацията призовава да бъдат прекратени опитите за закриване на Комисията по досиетата и прехвърляне на дейността ѝ към държавния архив.

Проектът предвижда към председателя на държавния архив да бъде създадена Централна експертна комисия за обявяване на принадлежност към комунистическите служби в периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г. Съставът, задачите и правилата за работа на тази комисия ще се определят от шефа на архива. Законът не предвижда въпросните членове на експертната комисия да нямат агентурно минало, нито пък изисква да минават проверка за допуск до класифицирана информация.

БХК посочва, че с експертната комисия не се осигуряват равностойни гаранции за независимост, тъй като тя е зависима от шефа на архива. "Така се премахва съществуващият механизъм за институционална независимост без никаква обосновка защо това е необходимо", се казва в становището.

Правозащитната организация припомня, че в свои решения както Конституционният съд (КС), така и Европейският съд по правата на човека отчитат значението на независимостта на Комисията като гаранция срещу произвол и политическа намеса. Законопроектът не обяснява как тези гаранции ще бъдат запазени при предложения нов модел.

"Проектът поражда и сериозни опасения относно достъпа на граждани, журналисти и изследователи до документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Предвидено е обособяване на архива като част от Централните държавни архиви, което замъглява съотношението между специалния закон за досиетата и ограниченията на достъпа до тези архиви в Закона за достъп до обществена информация", пише още БХК до управляващите.

Според тях има редица разминавания и със Закона за електронното управление. Предвижда се и заплащане на разходите за копия на документи, без да обосновава необходимостта от тази промяна.

Всяка реформа в тази област следва да гарантира институционална независимост, непрекъснат и ефективен достъп до архивните документи и да бъде съобразена с практиката на КС и Съдът в Страсбург, настоява още БХК.

Идеолог на закриването на комисията е вицепремиерът Иво Христов, а управляващите защитават "реформата" с нелогични аргументи за свиване на разходи. Любопитна подробност е, че законопроектът беше обявен за обсъждане на рождения ден на Христов. Бащата на Христов официално е обявен за принадлежност към бившите служби (РУ на ГЩ) от Комисията по досиетата още през 2011 г. Той е разгласен от комисията с решение № 199/16.03.2011 г. като щатен служител на РУ-ГЩ.

Разговорите по темата за закриването на комисията в предаването "(О)позиция" на "Сега" може да си припомните тук:

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