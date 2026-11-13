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И 9 български евродепутати скочиха в защита на Комисията по досиетата

Управляващите нямат никакви притеснения да се обграждат с генерали, офицери и агенти от ДС, пишат те

Днес, 06:05
Идеолог на закриването на комисията е вицепремиерът Иво Христов.
БГНЕС
Идеолог на закриването на комисията е вицепремиерът Иво Христов.

Законопроектът за ликвидирането на комисията по досиетата е събрал само отрицателни становища. Това се вижда в портала за обществени обсъждания, където проектът на кабинета "Радев" беше отворен за изразяване на позиции допреди седмица. Сред тях е и група от 9 български евродепутати.

Всички становища настояват проектът да бъде оттеглен и предупреждават, че закриването на комисията е опасно, че отстъпва от принципите, заложени от Конституционния съд и Европейския съд по правата на човека, както и че ще затрудни достъпа до документите на ДС.

Отсега е ясно, че когато стигне в пленарната зала, проектът на кабинета ще има само подкрепата на ПБ и на проруските националисти от "Възраждане". През седмицата критики се чуха от всички други политически сили, като изключим ГЕРБ. "Всички агенти и бивши ченгета са депутати и министри. За какво да съществува?", коментира лидерът на партията Бойко Борисов.

"Сега" е описвал законопроекта за закриването на комисията, както част от становищата по него. (Припомнете си ги тук и тук)

Последната постъпила позиция е на "Програма Достъп до информация". Юристите казват, че проектът на ПБ противоречи на Конституцията, на решения на КС, както и на Европейската конвенция за правата на човека и тълкуването, дадено в Решението по делото Анчев срещу България.

"Проектът е не само ненужен, но и вреден и опасен за обществения интерес и конституционно гарантираните право на достъп до обществена информация, на информиран избор и на правото на защита на личния живот и личните данни", се казва в становището.

Замяната на независимата комисия, отчитаща се пред Народното събрание, с държавна агенция на подчинение на правителството отваря вратите за произвол, нарушаване на основни права и връщане на компроматните войни от 90-те години, сочат още от ПДИ. Според организацията се създава риск от изгубване и унищожаване на документи и по този начин заплаха за реставрация на позициите на офицерите и агентите на Държавна сигурност и другите тайни служби на комунистическия режим.

Деветима европейски депутати - Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Ева Майдел, Емил Радев, Ивайло Вълчев, Илия Лазаров, Никола Минчев, Радан Кънев и Христо Петров, също са пратили общо отрицателно становище. "Решението на управляващите за закриване на Комисията по досиетата и прехвърлянето на нейните функции към Държавна агенция "Архиви" е стряскащо и поражда сериозни съмнения за идеологическата посока, в която върви сегашното управление, което няма никакви притеснения да се обгражда с генерали, офицери и агенти от Държавна сигурност и техните семейства. Явно управляващите се водят от максимата, че който контролира наратива за миналото, той контролира бъдещето", пишат те.

Според позицията аргументът за икономии не може самоцелно да оправдае ликвидирането на институция, чиято задача е да защитава обществен интерес от такъв мащаб. "Не можем да измерваме в бюджетни пера цената на истината за тоталитарния режим", казват евродепутатите. И допълват, че истината за комунистическия режим не е въпрос на партийна принадлежност, а е въпрос на демокрация.

Емоционално становище по проекта е пратила и Несрин Тюрксьоз, дъщеря на Алиосман Филиз - принудително въдворен без съд и присъда в концлагера "Белене" заради защитата на своето право да бъде български гражданин от турски произход. "Против съм закриването на Комисията по досиетата, защото вярвам, че достъпът до истината не може да бъде ограничаван, прекратяван или поставян под контрола на политическата власт", пише тя и разказва как чрез комисията е открила документи за родителите си, видяла е как баща ѝ е бил следен от агенти на ДС, а майка ѝ - уволнена като учителка.

"Аз не искам държавата отново да решава вместо мен какво трябва да знам, коя информация трябва да използвам и в какво трябва да вярвам. Искам свободен и гарантиран достъп до архивите", казва Тюрксьоз.

Отрицателно становище има и от Фондация "Истина и памет", която подчертава, че със закона органите на изпълнителната власт се поставят в положение да проверяват и да обявяват собствената си принадлежност към бившите тоталитарни комунистически служби.

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