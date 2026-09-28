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Правителството взе антинаграда за закриването на комисията по досиетата

Днес, 17:10
Румен Радев и Иво Христов отвориха въпроса кого обслужват със закриването на независимата комисия, която през годините освети стотици хора от бившите тайни служби.
БГНЕС
Румен Радев и Иво Христов отвориха въпроса кого обслужват със закриването на независимата комисия, която през годините освети стотици хора от бившите тайни служби.

Решението на кабинета да бъде закрита Комисията по досиетата, както и предприетите действия в тази посока, осигуриха на правителството на Румен Радев тазгодишната антинаграда за достъп до информация "Вързан ключ".

В преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г. кабинетът на Румен Радев вкара параграф, с който Комисията по досиетата се закрива, а дейността ѝ преминава към Държавна агенция "Архиви". Идеолог на закриването е вицепремиерът Иво Христов, който до 15 септември трябваше да разработи предложение за нормативни промени за закриване на Комисията по досиетата и преместването на дейността ѝ. Управляващите излязоха със странни и неверни аргументи колко струвала комисията и колко малко работа вършела. 

Правителството имаше и още една номинация в тази категория - заради отказа да предостави информация за месечните възнаграждения на министрите на здравеопазването.

Всяка година Фондация "Програма достъп до информация" (ПДИ) връчва награди и антинагради по случай 28 септември - ден на правото да знам. 

Другата антинаграда - "Катинар" отиде при Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Тя е "отличена" заради повтаряща се практика при разглеждане на заявления за достъп до информация, свързана с дейността на ТЕЦ "Марица 3" и контрола върху околната среда. Инспекцията си слага такси за "нарочно обработена" информация и така иска различни суми, достигащи и до 500 евро, за да предостави обществена информация, дори когато информацията е поискана по електронен път и законът казва, че не се дължат такси. "500 евро за информация за контрола върху замърсяването не е просто административна формалност. Това е бариера пред обществения контрол", се казва в мотивите за номинацията.

ДОБРИТЕ ПРИМЕРИ

Друга РИОСВ - тази в Пловдив, пък взе позитивната награда за институция, "най-добре организирала предоставянето на информация за граждани".

В категорията "гражданин" "Златен ключ" получи Стойчо Стойчев от Добрич, който води битка и спечели публичност на данните за това колко струва охраната на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. С грамота беше отличена и Василена Киара Димитрова - студентка по медицина, съосновател на Инициативен комитет "Бъдеще в България", която разкри чрез Закона за достъп до обществена информация възнагражденията на висшата администрация и политическото ръководство на Министерството на здравеопазването. 

Сред неправителствените организации златният ключ отида при Българският хелзинкски комитет заради проучването си за подслушването на магистрати, което разкри тревожни данни. Грамоти получиха сдружението "Инициатива за равни възможности", което активно търси и информация по ЗДОИ и печели дела срещу Агенцията за социално подпомагане (АСГ) по казуси, свързани с прилагането на закона за закрила на детето (ЗЗДет), както и фондация "Заедно" от Пловдив, която работи по теми от обществен интерес, засягащи града и региона.

Голямата награда при журналистите отиде при Василена Доткова от Factcheck.bg за работата ѝ по разкриването на данните за реалните доставки на природен газ и плащанията по договора между "Булгаргаз" и турската държавна компания "Боташ". С грамоти бяха отличени също Спас Спасов от "Дневник" и Емилия Димитрова от сайта "За истината". Спасов - заради работата си по темата за защитените свидетели, а Димитрова за активното използване на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), за да подготви поредица от разследващи текстове по различни теми.

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Ключови думи:

ПДИ, Златен ключ, Комисия по досиетата

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