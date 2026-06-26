ПДИ: Прокуратурата да се откаже от затъмнението по знакови дела

ПРБ Тълкувателното дело по ЗДОИ беше инициирано от Борислав Сарафов. Дали приемничката му Ваня Стефанова ще се откаже от него?

Изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова да оттегли искането за постановяване на тълкувателно решение по въпроси, свързани с приложението на Закона за достъп по обществена информация от прокуратурата.

За това призовават от Програма "Достъп до информация", които днес представиха доклада "Състоянието на достъпа до информация в България 2025".

Както е известно, в края на 2024 г., когато все още изпълняваше функциите на главен прокурор законно, Борислав Сарафов инициира тълкувателно дело пред Върховния административен съд, надявайки се той да се произнесе, че гражданите нямат право на достъп до актовете на прокурорите по обществено значими дела. Това е поредният опит на представители на различните власти да ограничат приложението на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), който се ползва успешно от граждани и журналисти за разкриване на различни безобразия на властимащите.

Излиза, че първото тълкувателно дело по ЗДОИ е за това как да не се предоставя информация. Тълкувателните решения имат силата на закон и са задължителни за всички.

В последните години журналисти и граждански активисти много активно търсят информация от прокуратурата за различни знакови дела, като "Барселонагейт", "Осемте джуджета", "Нотариуса". "Сега" също не веднъж е опитвал да получи по ЗДОИ информация по дела, която прокуратурата отказва да предостави по друг начин.

"Прокуратурата иска тотален имунитет от обществен достъп, пълна липса на контрол. Иска се да няма достъп до информация за знаковите дела, които самата прокуратура оповестява, че започва и после не става ясно какво се случва с тях", коментира пред "Сега" тогава адвокат Александър Кашъмов от ПДИ.

По тълкувателното дело няма никакво движение от април 2025 г., когато по него е проведено заседание.

ОЩЕ ПРЕПОРЪКИ

Сред другите препоръки на ПДИ са и приемането на промените в Гражданския процесуален кодекс, които регламентират ново особено производство по делата шамари и бързото им прекратяване. Призовават и законодателната и съдебната власт да не позволяват юридическите лица, в това число държавни органи и търговски дружества, да бъдат легитимирани да водят искове за обезщетение за неимуществени вреди при злоупотреба с право, с цел възпрепятстване на общественото участие.

Малко преди края на служебния кабинет на Андрей Гюров бяха представени предложения за промени в ГПК, с които да бъде въведена едропейската анти SLAPP директива. Държавите членки имаха срок да го направят до 7 май.

Журналистите ще могат да искат бързо прекратяване на делата шамари Делата за вреди срещу журналисти и граждански активисти, ще се гледат по особени правила. Това регламентират предложения за промени в Гражданския процесуален кодекс, пуснати за обсъждане днес от Министерството на правосъдието.

Целият доклад на ПДИ може да бъде намерен тук.