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МВР се задейства да провери заплахи срещу журналист

Днес, 20:00
Димитър Стоянов
АЕЖ
Димитър Стоянов

МВР се задейства по публикациите, че срещу журналиста от BIRD Димитър Стоянов са били подготвени нападения. "Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов разпореди проверка във връзка с медийни публикации за заплахи срещу журналист. В спешен порядък директорът на ОДМВР-Бургас трябва да докладва дали в дирекцията има постъпили сигнали и какво е извършено по тях. В случай че такива не са подадени, органите на реда ще се самосезират", гласи краткото съобщение на МВР.

Междувременно Асоциацията на европейските журналисти - България отново призова прокуратурата и МВР с настояване да разследват сигналите за подготвени нападения срещу Стоянов. BIRD публикува разказ на свидетел, който твърди, че е получил поръчка да нападне Димитър Стоянов. Свидетелят, който запазва анонимност, посочва, че от него е искано да "счупи черепа на Стоянов с метална палка".

Това е вторият подобен сигнал за няколко седмици, което прави ситуацията особено притеснителна, се казва в позицията на гилдийната организация и се припомня, че в първия случай от Районната прокуратура в Бургас им е било отговорено, че не става дума за подготвено покушение, а за "остри действия" срещу Стоянов, а от Софийската градска прокуратура отказват да отговорят, тъй като според тях АЕЖ не попада в "кръга от лица, на които СГП може да предоставя информация no преписката".

Срещу Стоянов има заведени и десетки дела-шамари.

"В редица случаи завеждането на многобройни дела-шамари се извършва в комбинация с други враждебни действия срещу журналисти. Трагичен пример е съдбата на малтийската журналистка Дафне Каруана Галиция, която е убита, след като преди това е обект на над 40 дела-шамари", казват от АЕЖ. 

И припомнят, че Европейският акт за свободата на медиите разглежда заплахите, тормоза и опитите за заглушаване на журналисти като риск за свободния достъп на обществото до информация. В този смисъл безопасността на журналистите не е въпрос единствено на вътрешна преценка на прокуратурата, а част от европейските гаранции за медийна свобода. Когато има сигнал за подготвени враждебни действия срещу журналист, общественият интерес изисква институциите ясно да посочат дали са предприели адекватни мерки за предотвратяване на заплахата за живота и здравето му, без това да застрашава евентуална проверка или разследване.

"Настояваме институциите най-накрая да се задействат и да обявят публично какво са направили, за да осигурят безопасността на журналиста Димитър Стоянов, а в по-дългосрочен план да започне работа по създаване на единен протокол за сигурност на журналистите", се казва в днешната позиция на организацията.

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Ключови думи:

АЕЖ, Bird.bg, дела шамари, SLAPP

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