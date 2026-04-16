Журналистите ще могат да искат бързо прекратяване на делата шамари

Делата за вреди срещу журналисти и граждански активисти, ще се гледат по особени правила. Това регламентират предложения за промени в Гражданския процесуален кодекс, пуснати за обсъждане днес от Министерството на правосъдието. Промените осигуряват защита по явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява, по граждански и търговски дела. Това са стратегическите дела срещу публичното участие, известни също като дела шамари или SLAPP дела, припомня съобщението на МП.

Държавите членки на ЕС имат срок до 7 май 2026 г., за да въведат изискванията на европейската анти SLAPP директива в националните си законодателства, но досега в страната ни е постигнат малък напредък. Предложените решения в законопроекта надхвърлят изискванията на директивата, като предвиждат, че правилата ще важат не само за трансгранични, а и за чисто национални дела, казват от МП.

В частта за особените производства в ГПК се въвежда нова глава "Производство поради публичното участие на ответника". Пояснява се, че "публично участие" е изявление или дейност на физическо или юридическо лице при упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, на свобода на изкуствата и науката или свобода на събранията и сдруженията, по въпрос от обществен интерес. А въпрос от обществен интерес има, когато са засегнати основни права, обществено здраве, безопасност, околна среда; дейности на публични фигури; сигнали или публична информация за корупция; проблеми, поставяни пред законодателна, изпълнителна, съдебна и местна власт и др.

Проектът урежда възможност за прекратяване на производството на ранен етап чрез решение по същество. Това ще става по искане на ответника - най-често това са журналисти или граждански активисти.

Ответникът може да поиска да бъде отхвърлен като очевидно неоснователен иск, предявен поради публичното му участие. Съдът се произнася по искането в едноседмичен срок и ако установи, че искът е очевидно неоснователен, дава едноседмичен срок на ищеца да обоснове иска си. В случай че не го прави или въпреки това искът е очевидно неоснователен, съдът постановява решение в закрито заседание, с което отхвърля иска по същество. И съдебното производство приключва.

Другата хипотеза е искът по дело шамар да е надлежно предявен и обоснован. Едва след като даде ход на делото, съдът може да установи, че производството няма за цел да осигури защита на накърнени законни интереси и права, а се води, за да възпрепятства, ограничи или санкционира ответника именно заради публичното му участие.

Какво превръща едно дело в шамар

Законопроектът изброява определи индикатори за дела шамари, като: неравнопоставеност между страните; необоснованост, непропорционалност или прекомерност на иска; множество производства или координирани правни действия, започнати от ищеца или от свързани страни във връзка със сходни въпроси или основани на едни и същи факти; сплашване, тормоз или заплахи от страна на ищеца, включително чрез медийни публикации, икономически или политически натиск; злоупотреба с процесуални права, включително забавяне на производството, избор на съд; умишлено насочване на иска срещу физически лица вместо срещу юридическото лице, отговорно за посочените действия или изявления; действия по дискредитиране или разкриване на подробности от личния живот на ответника; други действия на ищеца, насочени срещу упражняването на правото на свобода на изразяване.

В такива дела ще могат да се ползват и доказателства, предоставени от лица, които не са страна в производството, но имат интерес да подпомогнат защитата на ответника. Това ще могат да правят юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват общественополезна дейност в областта на защитата на основните права и свободи, може със съгласието на ответника до приключване на съдебното дирене в първа инстанция да представят с писмена молба намиращи се у тях документи и други доказателства.

В окончателното си решение, ако отхвърля иска, съдът изрично ще се произнася, че делото е било заведено заради обществено участие на ответника.

Без обезпечения

Като специална мярка срещу злоупотребата с права се въвежда правилото, че обезпечение на иск в производство поради публичното участие не се допуска, ако не са представени убедителни писмени доказателства.

По искане на ответника съдът може да допусне обезпечение на съдебните разноски, които разумно се очаква да бъдат понесени от него във връзка с участието му в делото. Съдът допуска това обезпечение, ако прецени, че делото е с оглед на публичното участие и е вероятно искът да не бъде уважен.

Влязлото в сила решение по дело шамар с пълните данни на ищеца да бъде публикувано в Единния портал за електронно правосъдие.