Наталия Станчева и БОЕЦ влязоха в доклада на САЩ за човешките права

Булфото Кадър от задържането на Георги Георгиев по време на протеста срещу ЦИК заради отмяната на машинни вот през октомври 2023 г.

Случаят на медицинската сестра от АЕЦ "Козлодуй" Наталия Станчева, срещу която държавната компания водеше дело шамар, е сред казусите, споменати в частта за България от доклада за положението с правата на човека по света през 2024 г., публикуван от Държавния департамент на САЩ.

Дела шамари и заплахи срещу журналисти, полицейско насилие и изтезания в психиатричните болници. Това са част от акцентите в доклада на Вашингтон, в който се подчертава, че безнаказаността в България продължава да е проблем.

"Сега" много пъти е разказвал за Наталия Станчева и нейните битки за достъп до информация и справедливост. Точно заради тях през януари 2024 г. АЕЦ заведе дело за 500 000 лв. срещу нея и майка ѝ. В крайна сметка, под обществен натиск атомната централа оттегли иска си, но все пак се оказа, че Станчева трябва да покрие 15 000 лв. разноски по делото, за събирането на които започна дарителска кампания.

Друг случай, намерил място в доклада, е за смъртта на 58-годишния Пламен Пенев, който загина на 30 декември 2023 г. при гонка с полицаи в Стара Загора. За разлика от Станчева, той не е споменат поименно в доклада, но става пределно ясно, че се говори за него. "Според доклада от аутопсията той е починал вследствие на задушаване. Уволнени са двама полицаи, замесени в случая, както и двама висши полицаи", пише Държавният департамент. През юни т.г. най-сетне прокуратурата внесе в съда обвинителен акт по случая. Още обаче няма информация да е насрочено дори разпоредително заседание по делото.

"Снимката" на свободата на медиите в България, направена от САЩ, също не е красива. "Конституцията и законите гарантират свободата на изразяване, включително за представителите на медиите, и правителството като цяло спазва това право. Налице са правни и практически ограничения на свободата на изразяване. Корпоративният и политическият натиск, неефективната и корумпирана съдебна система и непрозрачното управление на ресурсите, предназначени за подкрепа на медиите, вредят сериозно на медийния плурализъм", се отбелязва обаче в доклада. В него е примерът на журналиста от "Капитал" Йоан Запрянов.

През 2024 г. журналистите са подложени на тормоз, заплахи и сплашване от властите. Припомня се как миналия юли Асоциацията на европейските журналисти - България подаде жалба до прокуратурата, в която твърди, че лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов е наредил на ръководителя на охранителна фирма да навреди на журналиста Йоан Запрянов, който разследва комплекса "Исторически парк" в продължение на близо пет години. Стефан Калчев, собственикът на охранителната фирма, беше изслушан от специалната парламентарна комисия, проучваща Историческия парк, и свидетелства, че Михайлов е искал той да "се справи" със Запрянов. Разследванията на Запрянов съобщиха за натрупване на оръжия в парка, военно обучение и предполагаеми операции по схемата на Понци.

В доклада се припомнят и протестите на 7 ноември пред Националния театър "Иван Вазов" с искане за спиране на постановката "Оръжията и човекът" на Джон Малкович. Протестиращите, заявяващи, че пиесата осмива българите и българската армия, нападнаха посетители и опитаха да проникнат в театъра, отбелязва Държавният департамент на САЩ.

В доклада се отбелязва също, че през май Административният съд - София-град реши, че полицията е задържала незаконно лидера на организацията "България обединена с една цел" (БОЕЦ) Георги Георгиев през октомври 2023 г., по време на протест срещу Централната избирателна комисия. Според съда полицията не е посочила адекватно в протокола за задържане причините за задържането му.

"Изтезанията и жестокото, нечовешко или унизително отношение са забранени от конституцията и закона, но има достоверни данни, че правителствени служители са ги прилагали", пише още в доклада и се сочат "достоверни сведения за жестоко и унизително отношение към пациенти в психиатрични болници, както и за случаи на прекомерна употреба на сила от страна на полицията срещу задържани лица".

"Предмети с нацистки символи са широко достъпни за продажба в туристическите райони в цялата страна. Известни личности, включително членове на парламента, са публикували в социалните медии материали, разпространяващи антисемитски възгледи", пише още в доклада, без да се конкретизират имена.