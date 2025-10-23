Сменят съдията по скандално дело на ЮЗУ срещу преподавател

Съдийката от Районният съд в Благоевград, която трябваше да гледа делото на Югозападния университет срещу бившия преподавател доц. Стефан Дечев, си е направила отвод. Това стана ясно днес, минути след старта на делото, съобщи за "Сега" самият Дечев.

Припомняме, че доц. Стефан Дечев сигнализира МОН за раздадени дипломи за висше образование от ЮЗУ на студенти с оценки, нанесени от негово име, без той да е провеждал изпит. Това провокира проверка на министерството, която установи стотици нарушения - от некоректна документация, поправки на заглавия на дисциплини, грешки в хорариума и кредитите по отделните дисциплини до липсващи протоколи, неподписани оценки, неправомерно признати изпити, обучение в съкратени срокове в регулираната специалност "Право" и др. По тези факти окръжната прокуратура в Благоевград образува досъдебно производство за извършени длъжностни престъпления.

Междувременно обаче срещу доц. Дечев бяха заведени три дела за 650 хил. лв. Първото дело, което трябваше да се гледа днес, бе заведено от ЮЗУ като юридическо лице в края на март 2024 г. за "претърпени от висшето училище неимуществени вреди". Поисканото обезщетение бе в размер на 500 000 лв. Съдийката от Районният съд в Благоевград обаче си е направила отвод с мотива, че е възпитаник на ЮЗУ, т.е. е в конфликт на интереси. Така, ще трябва да бъде определен нов съдия.

От ЮЗУ са казали, че ще оттеглят иска си при публично извинение - нещо, което обаче доц. Дечев няма да направи, разказа той.

От Асоциацията на европейските журналисти - България се обявиха в подкрепа на доцента, като заявиха, че заведените дела носят характеристиките на SLAPP (дела-шамари), целящи да окажат смразяващ ефект не само върху ответника, но и върху всички граждани, които биха сигнализирали за злоупотреби и корупция. В негова защита АЕЖ-България покри съдебните му разходи чрез Правния фонд за защита на журналисти, финансиран изцяло от дарения на граждани.

Дела-шамари

Второто дело срещу доц. Дечев също е от края на март и е заведено лично от ректора проф. Марин, като пак е за неимуществени вреди, включително "негативни емоции и силен психически стрес от публичното му опозоряване и унижаване", както и "накърняване честта и доброто му име". Поисканото обезщетение е в размер на 50 000 лв. Третото дело е заведено през юли, отново от ЮЗУ, и също е за неимуществени вреди - накърняване на доброто име, репутацията и престижа на университета. Исканото обезщетение е 100 000 лв.