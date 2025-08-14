Подаваш сигнали срещу АЕЦ - оставаш без заплата

Медицинската сестра от АЕЦ "Козлодуй" Наталия Станчева, която атомната централа се опита да съди за 500 000 лв., вече 9 месеца стои без заплата. Съпругът ѝ, също служите на АЕЦ, не е получавал заплатата си от 6 месеца. Това разказа Станчева в предаването на "Сега" "(О)позиция". Повод за гостуването ѝ стана последния доклад за човешките права на Държавния департамент на САЩ, в който тя е поименно спомената в контекста на свободата на словото и делата-шамари, които се водят в България. От разказа на Станчева, която успя да разкрие, че в АЕЦ функционира незаконно лечебно заведение, става ясно, че нищо в отношенията ѝ с АЕЦ не се е променило и дори играта загрубява.

"Водят ме "самоотлъчка". 9 месеца не получавам заплата, въпреки че съм си на работното си място", каза Станчева. В сряда "Сега" отправи въпроси до АЕЦ по темата, но до момента отговори няма. Станчева припомни, че е защитено лице по закона за закрила на лицата, подаващи си сигнали. Тя се е обърнала към инспекцията по труда. "Този контролен орган би трябвало да принуди моя работодател да ми изплати въпросните заплати, при условие, че инспекторите, които извършиха проверка на място, ме завариха на работното ми място. Но ГИТ - Враца каза, че това е спор между работник и работодател и нищо повече", разказва тя.

На въпрос защо не заведе дело, отговаря, че вече няма пари за дела. "Ние в момента, може би и това е целта на АЕЦ, е да бъдем притиснати финансово, което успяват да го постигнат", призна медицинската сестра.

Колкото до съпруга на Станчева, той е отказал да премине на медицински прегледи в незаконното лечебно заведение и достъпът до работното му място е бил спрян. "Опита на няколко пъти, но не може да влезе през т. нар. главен портал, за да достигне до работното си място. Моят съпруг шести месец е в самоотлъчка, не по негова вина, и шести месец не получава заплата", обобщи тя.

Според нея може да се търси и наказателна отговорност за неплащането на заплатите, тъй като това е престъпление против трудовите права на хората.

Незаконното лечебно заведение все още си функционира "необезпокоявано от всички контролни органи в държавата", каза Станчева. Включително и настоящият министър на здравеопазването е запознат със случая. То се използва за медицинските прегледи на служителите на АЕЦ, които те са длъжни да си правят всяка година, за да бъде определено дали покриват изискванията за пригодност за работа в йонизираща среда. Излиза, че АЕЦ контролира и медиците, които да кажат дали служителите му могат да продължат да работят.

"Единственото, което искам в момента е, енергетиците, които работят в АЕЦ, да получат необходимата заслужена медицинска грижа. Те наистина плащат със здравето и живота си, за да работят в АЕЦ, но за съжаление подкрепа от страна на енергетиците нямам", каза още Станчева и допълни, че те я възприемат като враг. "Ако влезете след входа на АЕЦ, първата сграда до входа, виждате една огромна стена пълна с некролози. Това е първото, което ви посреща на входа - некролози. Некролози на млади хора, на хора на 30-, 40-, 50-годишна възраст", посочи Станчева.

"Очаквам АЕЦ да са ми подготвили неприятни изненади, защото имам усещането, че АЕЦ в момента, ръководството му, е възприело, че аз съм заплаха за тях и те трябва да ми отмъстят", завърши тя.

Във видеото вижте още: