Комисията по досиетата предупреждава за големи щети при закриването ѝ

Булфото Идеолог на закриването на комисията е вицепремиерът Иво Христов. Законопроектът беше обявен за обсъждане на рождения му ден. Бащата на Христов официално е обявен за принадлежност към бившите служби (РУ на ГЩ) от Комисията по досиетата още през 2011 г. Той е разгласен от комисията с решение № 199/16.03.2011 г. като щатен служител на РУ-ГЩ.

Закриването на Комисията по досиетата и прехвърлянето на дейността ѝ към Държавна агенция "Архиви", която е част от изпълнителната власт, нарушава куп принципи и гаранции за независимост. Това предупреждава комисията в становище по законопроекта на "Прогресивна България" за закриването ѝ. Той беше обявен за обществено обсъждане на 8 октомври. Срокът за пращане на позиции по него е едномесечен.

Проектът предвижда към председателя на държавния архив да бъде създадена Централна експертна комисия за обявяване на принадлежност към комунистическите служби в периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г. Съставът, задачите и правилата за работа на тази комисия ще се определят от шефа на архива. Законът не предвижда въпросните членове на експертната комисия да нямат агентурно минало, нито пък изисква да минават проверка за допуск до класифицирана информация.

По проекта отрицателно становище вече даде Българският хелзинкски комитет и призова за оттеглянето му. Адвокат Александър Кашъмов пък предвижда "много дела, които ще бъдат спечелени от ченгетата, което означава подкопаване на самата идея за отваряне на този архив".

Сега и от комисията на практика предупреждават за същото - че със законопроекта се нарушава принципът за независимост на решението за установяване и обявяване на принадлежност, тъй като Държавна агенция "Архиви" е част от изпълнителната власт. Освен това по сегашната уредба освен дългогодишна съдебна практика има и решения на Конституционния съд и на Европейския съд по правата на човека, разказва специализираният сайт desebg.com.

Припомнено е, че законът, по който бе избрана Комисията по досиетата, е резултат на постигнат политически консенсус и на редица европейски документи за предприемане на мерки за разрушаване на наследството на бившите комунистически тоталитарни системи.

Подчертано е, че в нито една страна от бившия съветски блок в Източна Европа, органите, които се занимават с разкриването на сътрудниците на тоталитарните служби и отговарят за съхранението и достъпа до техните архиви, не са към изпълнителната власт. В Европейската мрежа на националните органи, отговарящи за съхранението на досиетата на тайната полиция в страните от бившия Социалистически лагер освен България влизат Албания, Чехия, Германия, Полша, Унгария, Румъния и Словакия и пет асоциирани държави: Естония, Латвия, Литва, Словения и Украйна.

За да се гарантира общественият интерес, всички тези аргументи трябва да бъдат взети предвид, настояват от комисията в становището.