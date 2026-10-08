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ПБ обяви закона за ликвидирането на Комисията по досиетата

Днес, 11:24
Идеолог на закриването на комисията е вицепремиерът Иво Христов. По случайност законопроектът е обявен за обсъждане на рождения му ден. Бащата на Христов официално е обявен за принадлежност към бившите служби (РУ на ГЩ) от Комисията по досиетата още през 2011 г. Той е разгласен от комисията с решение № 199/16.03.2011 г. като щатен служител на РУ-ГЩ.
БГНЕС
Идеолог на закриването на комисията е вицепремиерът Иво Христов. По случайност законопроектът е обявен за обсъждане на рождения му ден. Бащата на Христов официално е обявен за принадлежност към бившите служби (РУ на ГЩ) от Комисията по досиетата още през 2011 г. Той е разгласен от комисията с решение № 199/16.03.2011 г. като щатен служител на РУ-ГЩ.

Законопроектът, предвиждащ закриването на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (комисията по досиетата), вече е факт. Министерският съвет го обяви за обществено обсъждане, което ще продължи 30 дни. 

Той предвижда прекратяване на пълномощията на председателя и на членовете на комисията. Функциите и правомощията ѝ преминават към Държавна агенция "Архиви". Обявяването на принадлежност на български граждани към ДС и РУМНО ще се прави от председателя на ДА "Архиви" и ще може да се обжалва пред административния съд.

Към председателя на държавния архив се създава помощен орган - Централна експертна комисия за обявяване на принадлежност към комунистическите служби в периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г. Съставът, задачите и правилата за работа на тази комисия ще се определят от председателя на държавния архив.

Със законопроекта се предвижда служебните правоотношения със служителите на Комисията да преминат към Държавна агенция "Архиви". "С това се постига закрила на служителите при трансформиране на администрацията, от една страна, а от друга, се запазват и използват натрупаните от тях професионален опит, компетентност и квалификация", пише в мотивите на проекта. В същото време се предвижда създаването на ликвидационна комисия, която за 3 месеца трябва да ликвидира закритата комисия, като действа като работодател на служителите. "Разходите по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, са за сметка на средствата по утвърдения бюджет на закритата комисия", пише още в мотивите. Как ще работи ликвидационната комисия ще реши Министерският съвет.

Той ще трябва да промени и Устройствения правилник на Държавна агенция "Архиви", за да уреди въпроси, свързани със структурата и числения състав на агенцията.

С преходни и заключителни разпоредби се променят Наказателният кодекс и Законът за защита на класифицираната информация.

Задкулисието си е намерило представителство при Радев
През 2006 г.  след 16 години съпротива, българското общество получи с много трудности, с много натиск, право да знае кой е бил в ДС. И то само на ръководни постове.  И то без лустрация. Цялото задкулисие не можа да преглътне това нещо.
СЕГА
01 Юли 2026

 

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