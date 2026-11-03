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100 общественици въстанаха срещу закриването на комисията по досиетата

Днес, 14:34
Едно от първите неща, които Румен Радев и партията му направиха, след като дойдоха на власт, беше да се прицелят в комисията по досиетата.
БГНЕС
Едно от първите неща, които Румен Радев и партията му направиха, след като дойдоха на власт, беше да се прицелят в комисията по досиетата.

Сто общественици, сред които журналисти, юристи, историци и представители на неправителствени организации, подписаха общо становище срещу закриване на комисията по досиетата. Това обяви депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров на специален брифинг днес, посветен на намерението на "Прогресивна България" да ликвидира комисията по досиетата, като прехвърли дейността ѝ към Държавна агенция "Архиви".

Настояваме законопроектът да бъде оттеглен, а атаките на изпълнителната власт срещу независимия държавен орган да бъдат преустановени, се посочва в становището, което ще бъде изпратено до премиера.

Закриването се представя като реформа, но реформа няма, има едно чисто закриване, което е тежък удар срещу свободата на словото, срещу прозрачността, заяви Димитров, цитиран от БТА. По думите му в мотивите към законопроекта няма нито един конкретен пример за икономия, нито изчисления за очакваните икономии. "Администрацията остава, сградите остават, разходите остават. Тогава какво се променя? Само едно - кой контролира разкриването на досиетата", каза той.

Хората, подписали становището, настояват проектът, който Министерския съвет пусна за обсъждане преди близо месец, изобщо да не бъде внасян в парламента. До момента няма нито едно положително становище по законопроекта. "Истината за тоталитарното минало не принадлежи на правителството, не принадлежи на нито една партия. Тя принадлежи на българските граждани", добави той. Според него т. нар. реформа поставя под заплаха независимото разкриване на истината за Държавна сигурност. 

Той отбеляза и риска от блокиране на разкриването на досиетата заради недостатъчно ясен преходен режим и липса на гаранции за непрекъснат достъп до архива, който включва над 14 600 линейни метра документи и над 2,5 милиона регистрационни карти.

Конституционният съд още през 1997 г. постанови, че орган на изпълнителната власт не може да бъде отговорен за отварянето на тези документи, припомни адвокат Александър Кашъмов.

През тези 18 - 19 години комисията е излязла с 2836 решения, проверени са 540 000 лица, установени са 22 000, а са обявени 18 000, каза дългогодишният член на комисията по досиетата Екатерина Бончева. Според нея това, което се случва сега, е опит за скриване на минало, което се възпроизвежда и днес.

Закриването на комисията е симптом на победата на пропагандата над паметта, допълни и доц. Георги Лозанов. Според него следващата стъпка след закриването на комисията ще бъде приемането на Закон за чуждестранните агенти, а това е и опит да се каже, че Съветският съюз е бил по-добър от Европейския съюз – и ще дойде моментът, когато това ще се каже пряко от основните говорители.

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