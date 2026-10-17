БГНЕС Кутев спекулативно заяви, че Русия е освободителка за Донбас, както е била за България в края на XIX век

Депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев приравни войната на Русия в Украйна с Руско-турската война от 1877-1878 г. В интервю за "Евронюз", коментирайки темата за това кой е агресорът в Украйна, Кутев обясни, че през 1877-1878 г. Русия е била агресор за Османската империя. Но за българите е била освободител.

Депутатът каза още, че Русия на Владимир Путин е агресор спрямо Украйна, но спрямо руснаците, живеещи в Донбас, тя е освободител. "Когато Русия нападна Турция през 1877 г. тя агресор ли е? Агресор е категория, която има съвсем различни отношения от реалната истина. За Турция Русия е била агресор. За България е била освободител. По същия начин вероятно за нас Русия е агресор в Украйна. Но за руснаците от Донбас тя е освободител", каза Кутев. Той не уточни според обърканите му представи какъв се явява Путин за руснаците в Харков - град, населен основно с етнически руснаци, който вече над 4 години е обект на руски бомбардировки.

Сравнението на войната на Русия в Украйна с Руско-турската война от 1877-1878 г., което направи Кутев обаче, е твърде произволно, коментира "Клуб Z".

През 1877 г. Русия напада Османската империя след сериозна дипломатическа подготовка. Всички тогавашни Велики сили са били съгласни с тази война и с това, че след нея ще бъде създадена българска държава. Това българите са го извоювали с Априлското въстание през 1876 г. Това въстание е неуспешно от военна гледна точка, но изключително успешно от политическа.

Създаването на българската държава дори е било почти постигнато без война на Цариградската конференция в края на 1876 г. В крайна сметка обаче тази конференция се проваля и именно това дава основание на Русия да обяви война на Турция със съгласието на цяла Европа.

Сега Русия нападна Украйна, влизайки в противоречие с международното право. Ако през 1877-1878 г. тя беше направила същото, Руско-турската война най-вероятно щеше да завърши като Кримската война през 1853-1856 г. Тогава всички западни държави се обединяват срещу Русия и тя е победена.