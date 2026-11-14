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Антон Кутев: Разбираме от опозицията какво готви Министерство на финансите

Депутатът от ПБ призна за затъмнението в рамките на управляващото мнозинство

Днес, 14:23
Антон Кутев
БГНЕС
Антон Кутев

Депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев призна пред NOVA тази сутрин, че решенията на Министерството на финансите се вземат в условията на информационно затъмнение дори в рамките на управляващото мнозинство. Запитан от водещата дали след скандалите със закона за личните асистенти и втория пенсионен стълб у гражданите не е останало усещането, че някакви големи промени се правят "тихомълком, ако мине - мине", Кутев без колебание каза, че и той има това усещане по отношение на Министерство на финансите и неговите решения за бюджета. 

"Защо Министерството на финансите държи толкова на тази конфиденциалност. Тя е такава, че ние, депутатите от управлението, разбираме от депутатите от опозицията какво става", заяви той в студиото. 

На думите му веднага реагира депутатът от ДБ Ивайло Мирчев. "Имаш 131 депутати и абсолютно мнозинство, а парламентарната ти група научава последна какво подкрепя. Висш пилотаж в политическото самоунижение. Добре поне, че има опозиция, която да осведомява управляващите.

Кутев с известно раздразнение се опита да оправдае секретността, но пропусна простото обяснение: в казармата има единоначалие. Командирът решава, останалите козируват. Информираността явно не е задължителна за изпълнението на заповедта. Бюджетът се подготвя при оперативно радиомълчание, законите се придвижват с обходни маневри, непопулярните решения се прикриват с димни завеси", коментира лидерът на опозиционната партия.

Мирчев припомни и по-ранен коментар на депутата Слави Василев в този дух, по думите на когото "Гълъб Донев, след комуникация с Румен Радев, разрешил законопроектът (за личните асистенти - бел. ред.) да бъде оттеглен."

 

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