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Пенсиите ще се осъвременят с 8% през 2027 г.

Радев обяви процента в анонса си за следващия бюджет

14 Окт. 2026Обновена
БГНЕС

Пенсиите ще бъдат увеличени с 8% през 2027 г. Това обяви днес премиерът Румен Радев в кратък анонс за бюджет 2027 г. Това трябва да е процентът на осъвременяване по швейцарското правило, което се прилага от 1 юли на съответната година и е 50% от ръста на средния осигурителен доход за предходната година и 50% от индекса на потребителските цени.

Тази година бюджетът спестява само 2,9 млн. евро от отпадането на ковид добавката от пенсиите, отпускани след 1 юли 2026 г. Добавката беше около 30 евро и остава в старите пенсии. Догодина икономията от нея ще е доста по-голяма – 17,8 млн. евро, пише в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. За 2028 г. в новоотпусканите пенсии ще влязат още 19,9 млн. евро по-малко. В средносрочната прогноза липсват прогнозни проценти, но е записано, че и в следващите години швейцарското правило ще се прилага според предвиденото в Кодекса за социално осигуряване.

По отношение на доходите в публичната сфера са заложени увеличение на заплатите в бюджетната сфера с 5% и на възнагражденията на педагогическите специалисти със 7,5%. И днес Радев не каза какъв ще е размерът на минималната заплата. Ще има обаче увеличение на ваучерите за храна от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро ще останат необлагаеми, а за увеличените суми над този праг до 200 евро се предвижда облагане, каквато е практиката и в другите държави в ЕС, каза премиерът.

Друго, което вече се знае за бюджет 2027, е, че ще има увеличение на детските надбавки и другите семейни помощи за деца. "Сега" вече писа, че след години във фризера, детските надбавки ще се увеличат от 25,57 евро сега на 30 евро на дете. Какви други увеличения обяви наскоро социалният министър Наталия Ефремова:

Детските надбавки стават 30 евро от 1 януари
30 евро детска надбавка за едно дете и 65 евро за две предлага социалното министерство за бюджет 2027. Това не са окончателни решения, а само предложения на този етап, така че конкретните размери тепърва ще се видят.
СЕГА
30 Септ. 2026

 

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