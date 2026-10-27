Кухи фирми "раздават" стаж за пенсия

Фирми без никаква търговска дейност назначават фиктивно работници, за да източват средства за обезщетения и пенсии – това е една от червените лампички, които светват в контролната дейност на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали. Материал за най-разпространените видове измами е публикуван в последния брой на информационния бюлетин на института.

През 2025 г. например е установен чужд гражданин, който наема 27 лица, но дружеството му не извършва никаква търговска дейност. Оказва се, че фирмата е създадена, за да може собственикът да получи разрешение за пребиваване в страната. Той е напуснал страната, след като му е отказано продължително пребиваване, но наетите лица продължават да подават данни, че са осигурени. След проверка са връчени 16 разпореждания за възстановяване на обезщетения на обща стойност повече от 45 хиляди лева. Петима от нарушителите пък са използвали документите при пенсионирането си.

Срещат се и опити за фиктивно назначаване на лица, които получават инвалидна пенсия, но по трудова характеристика извършват дейност, която е противопоказна на решението на ТЕЛК. 102 пък са случаите, в които хора, получаващи пенсии в чужда държава, получават и обезщетение за безработица у нас.

Институцията е връчила 269 разпореждания за възстановяване на неправомерно получени осигурителни плащания за временна неработоспособност. За периода от 1 януари до 31 август т.г. нарушителите трябва да върнат 378 803,56€. За последните три години са връчени почти 1000 разпореждания за възстановяване на този вид обезщетение.

При пенсиите, както навсякъде, най-често измамите са свързани с осигурителен стаж, за който няма данни във ведомостите за заплати. НОИ обаче поддържа национален регистър на фирмите, от чието име са представяни документи с невярно съдържание. Само при една такава фирма са проверени 161 лица и 40 случая вече са предадени на прокуратурата. Освен това, служителите проследяват и някои съмнителни признаци – нечетими данни за осигурителя; антидатирани документи; идентични или сходни подписи; поправени записи в трудовата книжка без заверка; вписване в трудовата книжка само от един осигурител; цяла трудова книжка, попълнена с една химикалка, въпреки че е за различни осигурители, и т.н.

Някои интересни казуси от практиката:

Човек опитва да "събере" стаж, без да е работил. Първо представя документи, че е бил тютюнопроизводител, но в съответната община няма данни за неговата дейност. След това представя удостоверение за стаж на друго лице, чиито имена съвпадат с неговите. Заличава цялото ЕГН и представя удостоверението в НОИ. Оказва се, че лицето е пенсионер от София, който е починал.

ЕДин от последните казуси е на човек, който представя четири документа за осигурителен стаж, два от които се оказват с невярно съдържание, а други два със стаж два пъти по-малък от вписания в тях. През юли тази година вдовица, получаваща добавка от пенсията на починалия си първи съпруг, подава заявление за отпускане на добавка от починалия й втори съпруг. Проблемът е, че когато се е оженила за него преди години, не е декларирала пред НОИ брака си и така е избегнала да посочи важно обстоятелство, при което изплащането на отпуската добавка се спира. Заради тази си „разсеяност“ тогава, ще трябва да връща пари сега.

От началото на 2021 г. само в Кърджали на прокуратурата са предадени общо 252 случая, като установените надвзети пенсии са за близо 258 000 евро. От предадените до края на миналата година случаи, съдът е признал за виновни 53 лица, като 16 от тях са с условни присъди, а 35 са освободени от наказателна отговорност и им е наложена глоба.