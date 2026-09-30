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Детските надбавки стават 30 евро от 1 януари

Социалният министър обяви предложенията си за бюджет 2027

30 Септ. 2026Обновена
Ясни са сумите по пакета със семейни помощи, който от доста време анонсират от правителството.
Pixabay
Ясни са сумите по пакета със семейни помощи, който от доста време анонсират от правителството.

30 евро детска надбавка за едно дете и 65 евро за две предлага социалното министерство за бюджет 2027. Това не са окончателни решения, а само предложения на този етап, така че конкретните размери тепърва ще се видят. Новите суми обяви социалният министър Наталия Ефремова на блицконтрол в парламентарната социална комисия.

Сумите в момента са 25,57 евро за едно дете, 56,25 евро – за две, 84,37 евро – за три. Предложението на социалното министерство е догодина да станат съответно 30, 65 и 100 евро. Увеличенията са съответно 17,3%, 15,6% и 18,5%, но надбавките ще останат символични, каквито винаги са били.

Най-сетне ще бъдат извадени от фризера и помощите за деца с увреждания, които недопустимо бяха оставени на старите си размери, въпреки че за пълнолетните хора с увреждания всяка година има увеличение. При най-високия процент увреждане увеличението ще е 100 евро на месец. Това означава, че сумата се променя от 603,33 на 704 евро на месец, т.е. увеличението ще е 16,6%. То не е чак символично, но едва ли може да навакса изоставането от последните три години, защото за последно тези помощи са променяни през 2024 г. За другите степени на увреждане сумите не бяха обявени.

Еднократната помощ за записване на ученици от първи до четвърти клас и в осми клас се увеличава на 175 евро, а в момента е 153,39 евро. И тук трудно ще бъдат наваксани последните години с това увеличение, но все пак има мярка и откъм данъчните облекчения, където за пръв път ще се признават разходи, направени за обучение.

По-големите увеличения са при еднократните помощи за бременност и раждане на дете. Еднократната помощ при бременност се увеличава с 50 евро, обяви министърът. В момента сумата е 115,04 евро, т.е. би следвало да стане 165 евро. Еднократната помощ за раждане на дете се увеличава с 56%. За първо дете става от 191,74 евро на 300 евро, за второ дете – от 460,17 на 720 евро, а за трето – от 230,09 на 360 евро.

Общият размер, който сме предложили, в тези направления възлиза на 300 млн. евро, каза Ефремова. От тях обаче 200 млн. евро са в данъчните закони и 100 млн. евро са разпределени на приблизителна сума от 70 млн. евро в държавния бюджет и 30 млн. евро в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2027 г.

Една много дискутирана, но спорна мярка също влиза в дебата за бюджет 2027 – стимулът за връщане на работа по време на майчинство. Сега жената получава 50% от обезщетението си от НОИ заедно със заплатата, ако се върне на работа, а предложението на социалното министерство е да стане 75%. Обсъжда се и увеличение на втората година майчинство. При нея обезщетението в момента е 398,81 евро месечно и е такова от доста време, а предложението е да стане 450 евро. 

Ако разглеждаме в момента състоянието, се вижда, че максимумът, който за двете години една майка взима, би бил в порядъка – ако първата година е на максимално обезщетение, а втората година се повиши – би взимала общо за двете години около 28 000 евро за отглеждане на дете, което, разделено по месеци, е над 1000 евро на месец, изчисли Ефремова в комисията.

Министърът цитира сравнения с отпуска по майчинство в други европейски страни, защото е известно, че у нас то е сред най-дългите. В Австрия например майчинството е 8 седмици след раждането и 8 седмици преди това, а максималният размер, който може да бъде получен за много по-кратък период, е по-нисък като номинална стойност от това, което ние в България предвиждаме.

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Ключови думи:

детски надбавки, семейни помощи, деца с увреждания

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