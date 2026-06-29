ПБ пести до последния цент от детските в бюджет 2026

Наред с всички критики, които отнесе, първият бюджет на "Прогресивна България" ще се запомни и с отстъплението от едно неписано правило – плащанията за деца да не издребняват до стотинки. Така родителите ще получават и след приемането на бюджета суми, изчислени до последния цент. Дори проваленият бюджет на ГЕРБ, който предизвика големите протести миналата есен, се справяше с тази елементарна задача, като закръгляше сумите до цяло евро, показва сравнението между двата проекта.

В момента детските надбавки не са закръглени, защото няма действащ бюджет за годината, а размерът на семейните помощи се посочва именно в него. Така месечната сума за едно дете е 25,57 евро, за две – 56,25 евро, за три – 84,37 евро и т.н. Това е точното превалутиране в евро на старите суми. Вместо да ги закръгли, ПБ директно ги пренася без промяна в новия бюджет. За сравнение, в изтегления проект на ГЕРБ сумите се закръгляха на 26, 57 и 85 евро.

Новият бюджет поне е "улучил" праговете, които предлагаха и ГЕРБ. Те – също по неписано правило, малко се увеличават всяка година, за да не изпадат семейства от кръга на подпомаганите заради увеличението на минималната заплата. Доходът се взема предвид за 12 месеца назад от подаването на заявлението, т.е. вече вероятно има семейства, лишени от детски поради забавянето на бюджета. Новият праг ще влезе в сила от 1 август. Той се повишава от 388,59 на 415 евро. За еднократната помощ за бременност и помощите за деца до навършване на 1 г. прагът се повишава от 439,71 на 466 евро.

До последния цент е изчислена и еднократната сума, която държавата дава за всяко живородено дете. Размерите остават без промяна, след като бяха значително увеличени от 2024 г. – с 50%. Сумите ще са от 1 август в следните размери:

1. за първо дете – 191,74 евро;

2. за второ дете – 460,17 евро;

3. за трето дете – 230,09 евро;

4. за четвърто и всяко следващо дете - 153,39 евро.

Тук също имаше закръгляне в бюджета на ГЕРБ съответно на 192 евро, 461 евро, 231 евро и т.н.

Една аномалия продължава и при ПБ да се пренася от бюджет в бюджет – помощите за деца с трайни увреждания. Те са замразени за втора поредна година, докато тези за пълнолетните хора с увреждания се увеличават ежегодно с линията на бедност. Откакто Борисов имаше прозрение да ги увеличи преди 10 г., тези суми са увеличавани само веднъж – през 2024 г., когато станаха 1180 лв. при 930 лв. преди това. Това повдига въпроса кога управляващите са смятали размера им за адекватен – през 2016 г., през 2024 г. или днес. Техните размери в евро също няма да получат дори един цент в повече:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 603,33 евро;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 291,44 евро;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 230,09 евро.

ГЕРБ също нямаше намерение да увеличи тези суми, но поне ги закръгляше на 604-231 евро. В подкрепата за хора с увреждания има и друг абсурд – когато навършат пълнолетие, тези деца започват да получават далеч по-ниските суми за възрастни, въпреки че често грижата при тях става по-сложна и трудна.

Без промяна е и една помощ, която уж покрива належащи разходи – тази за ученици, записани в първи до четвърти клас и в осми клас. Тя също от край време е в един и същи размер, макар че междувременно подготовката на децата за училище поскъпна значително. В евро 300-те лв. са 153,39 евро (ГЕРБ предлагаше тук 154 евро).