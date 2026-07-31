Илияна Димитрова Повече родители ще имат право на детски

Една голяма несправедливост към родителите с ниски доходи ще бъде оправена с бюджета за 2026 г. от днес – повече семейства ще имат право на детски надбавки и други семейни помощи за деца, след като влизат в сила по-високи прагове за достъп до тези плащания. Това е регулярна промяна, която се прави в началото на всяка година с бюджетните закони, за да не изпадат от подпомагане хора покрай повишението на минималната заплата. Тази година обаче бюджетните закони се забавиха и въпреки че имаше удължителни закони, три правителства не благоволиха да повишат прага, така че родителите да не отпадат от подкрепата.

За масовите надбавки – месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, прагът за достъп се повишава от 388,58 евро на 415 евро средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца. Така и родителите на минимална заплата би следвало да успеят сега да се класират за детските.

За еднократната помощ при бременност и месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 г. прагът за достъп се повишава от 439,71 евро на 466 евро.

Това обаче е единственият реверанс към родителите в бюджет 2026. Замразяването на плащанията на миналогодишното ниво, при това дори без традиционното закръгляне, беше остро критикувано от опозицията, но управляващите не отстъпиха нито цент, въпреки че нямаше да струва нищо съществено на бюджета. Така помощите остават без промяна:

1. за семейство с едно дете – 25,57 евро;

2. за семейство с две деца – 56,25 евро;

3. за семейство с три деца – 84,37 евро;

4. за семейство с четири деца – 89,48 евро, като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 10,23 евро.

Особено негативно се прие замразяването на помощта за децата с най-тежки увреждания, но и тук никакви отстъпления не бяха постигнати, въпреки че за пълнолетните подкрепата за увреждания беше повишена още от 1 януари, тъй като тя зависи от линията на бедност. Така за поредна година сумите при децата остават едни и същи:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 603,33 евро;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 291,44 евро;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 230,09 евро.

Няма да има промяна и в помощта за посрещане на разходи в началото на първи-четвърти и осми клас за семействата с ученици. Наесен те ще имат право на 153,39 евро.

Първата помощ за посрещане на празници по новите текстове в закона за социалното подпомагане ще е за Коледа и ще е 50 евро. Сумата вече се записва в бюджета за всяка година, а право на парите ще имат не само пенсионери, а и други категории бедни:

– хората, които получават месечни или целеви социални помощи, или са получили еднократни помощи за инцидентно възникнали нужди;

– младежи от 18- до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална и/или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път;

– получаващите енергийни помощи за текущия отоплителен сезон;

– получаващите месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, като тези помощи се изплащат независимо от доходите на семейството (чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

– получаващите месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител (чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

– деца, настанени в семейства на роднини или близки, или в приемни семейства;

– подпомагани от Агенцията за социално подпомагане ветерани от войните;

– подпомагани от Агенцията за социално подпомагане военноинвалиди и военнопострадали.