Няма да се връщат помощи при неизвинени отсъствия от училище

Три промени в закона за семейните помощи минаха днес през кабинета. За тях се разбра изненадващо от брифинг на социалния министър Наталия Ефремова. Те отстраняват добре известни проблеми в закона - с несъразмерните наказания за отсъствие от училище и с неясните текстове за бежанците под временна закрила. Изненадата идва оттам, че това правителство не е публикувало за обществено обсъждане промени в семейните помощи до този момент.

Според сега действащите текстове на закона родителите трябва да връщат еднократните помощи за началото на учебната година, ако детето натрупа над пет неизвинени отсъствия. Занапред тази санкция отпада и парите няма да се вземат, тъй като се полагат за цялата учебна година. За учебната 2026-2027 г. помощта е в размер на 153,39 евро и се отпуска без доходен критерий за всички ученици от първи до четвърти клас и в осми клас. Половината от нея се изплаща за първия срок, а останалата част след започване на втория срок, но само ако детето продължи образованието си.

Значително се облекчават и наказанията при месечните семейни помощи. Сега при над пет неизвинени отсъствия те директно се спираха за цяла година. Има анализи, че това има обратен ефект, обясни министърът. Занапред помощите ще се спират само за месеца, в който са натрупани отсъствията.

С проекта се облекчава и административната тежест за майките студентки с право на еднократна помощ за отглеждане на дете. На тях вече няма да им се налага да подават удостоверение за записан следващ семестър или за завършено виеше образование, за да получат втората част от нея. Това обстоятелство ще се проверява по служебен път. Право на еднократна помощ за отглеждане на дете имат студентки в редовна форма на обучение, които не са осигурени и не получават обезщетение за бременност и раждане, за отглеждане на дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Размерът й се определя в Закона за държавния бюджет и за 2026 г. е 1472,52 евро. Сумата се изплаща на два пъти - след влизане в сила на заповедта за отпускане на помощта и при записване на следващ семестър или при завършване на виеше образование, но не по-късно от навършване на една година от детето.

Не се очакваше точно от кабинета на Румен Радев, но той оправя и една огромна несправедливост към жените под временна закрила. Въпреки че този статут дава равни права на бежанците с тези на българските граждани, нашата Агенция за социално подпомагане отказваше да изплаща семейни помощи на украинците и ги принуждаваше да я съдят за отказа. Съдът има трайно установена практика да отсъжда в полза на хората. Сега в закона изрично се записва, че и хората, пребиваващи у нас със статут на временни закрили, ще имат право на семейно подпомагане.