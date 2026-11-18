"МВР е заличавало доказателства за знакови убийства, вместо да ги разкрива". Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред Миролюба Бенатова и Генка Шикерова в „Дневен ред“. По думите му това се е случвало както по-назад в годините, така и при скорошни случаи – например разстрела на Мартин Божанов-Нотариуса или на Алексей Петров.

„Няма да се учудя, ако разкрием още неразкрити убийства. Нито една версия не е отпаднала по отношение убийството на Илиян Филипов. Ще отпадне тогава, когато имаме събрани категорични доказателства, които посочват някоя от версиите, работим по всички възможни версии“, заяви Иван Демерджиев.

„От действията, които до момента са извършени, констатирам нещо много тревожно и то е, че назад във времето има данни служители на МВР да са подпомагали укриването на доказателства, свързани с убийства. Част от убийствата, които са извършени на нашата територия, смятам, че не са разкрити по причина, че служители на МВР към онзи момент са подпомагали укриването на доказателства и прикриването на извършител. Както казах, веригата е извършител-съучастници и съответно поръчител. Не мога да съм конкретен, защото работим по това. Искам да установим тези хора и да си понесат отговорност. Всички, за които имаме такива данни. За съжаление, случаят не е един“, заяви Иван Демерджиев.

„Става дума за знакови убийства в цялата страна. Големите знакови убийства се разследват от определени структури. Това са служители, които към онзи момент, са били част от тези структури“, заяви министърът на вътрешните работи.

"Ние правим всичко възможно да няма повече убийства. Работим превантивно. Направил съм необходимото всяка една от структурите, която има ресурс да се занимава с групи, ангажирани да извършват убийства, да работи активно, за да не гоним събитията. Обаче установявам, че такива цели структури, например СДВР, са били разбити. Хората от тях са били разпръснати и сега ние трябва наново да изграждаме капацитет", заяви Демерджиев.

МВР все още работи по всички версии във връзка с убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. По този случай вече бяха арестувани двама души. Разследващите считат, че Славчо Мегеров е физическият извършител на покушението, а негов помагач, следил жертвата, е Атанас Дечев.

Демерджиев обаче заяви, че продължават да се събират доказателства, за да се стигне и до евентуален поръчител.

"Виждате, че работата продължава. След като задържахме физическия извършител, задържахме и помагача. Целта е да се установи целият кръг от съучастници. Целта е да се работи с тях, с тяхното обкръжение", заяви вътрешният министър.