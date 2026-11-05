Директорът на ГДБОП е махнат изненадващо и без обяснения

Изненадващо и без никакви обяснения е сменен директорът на ГДБОП Мартин Златков. Новият шеф на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е Дарин Костов. До момента той беше зам.-директор на дирекцията. На сайта на ГДБОП е посочено, че Костов е назначен за директор със заповед на вътрешния министър още от 3 ноември 2026 г., но за кадровата смяна става ясно едва днес.

Не е ясно дали и каква позиция ще заеме главен комисар Мартин Златков. Той има над 25 години опит в сферата на противодействието на трансграничната организирана престъпност и дългогодишна кариера в ГДБОП. Работил е и в ДАНС, като е участвал в редица международни операции. Златков бе назначен на поста през март тази година от тогавашния служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Кой е новият шеф на ГДБОП?

Главен комисар Дарин Костов започва кариерата си в правоохранителните органи през 1999 г. като полицай в ГПУ Малко Търново, сочи още справката в автобиографията му.

През 2001 г. преминава на оперативна длъжност в структурите на ГД „Гранична полиция“, а от 2010 г. е част от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, като започва като инспектор в сектор „Фалшификации“, а от 2016 г. е началник на същия сектор.

Впоследствие, в продължение на три години, е началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областна дирекция на МВР — София. Професионалният му път продължава като началник на отдел „Икономическа престъпност“ в Столична дирекция на вътрешните работи. Връща се в ГДБОП като заместник-директор на 13 март 2026 г., като на тази длъжност ръководи планирането и провеждането на специализирани операции за противодействие на тежката и организирана престъпност.