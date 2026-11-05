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Митнически шефове са арестувани във Варна

Операцията на МВР е заради данъчни престъпления при внос на стоки от Китай, обяви още министърът

Днес, 12:46
Иван Демерджиев
FB/Иван Демерджиев
Иван Демерджиев

Дванадесет души са задържани при специализирана акция във Варна срещу данъчни престъпления, свързани с внос на стоки от Китай. Сред арестуваните са четирима митнически служители, двама от които заемат ръководни постове. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев.

По думите му останалите задържани са представители на търговски дружества, участвали в схемата. Стоките са били внасяни контрабандно или декларирани на занижени стойности, което е довело до сериозни щети за държавния бюджет.

"Искам съвсем ясно да заявя, че подобни акции ще продължат. Никой не бива да живее с илюзията, че заемането на длъжност в държавна структура го прави по някакъв начин защитен", добави Демерджиев.

Той определи операцията като поредната акция срещу държавни служители, за които има данни, че са съдействали за подобни практики.

Министърът подчерта, че действията на институциите ще продължат и ще бъдат засилени.

Предстои разследващите да установят точния размер на щетите за бюджета, както и пълния обхват на схемата и участието на всички замесени лица и дружества.

 

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