Йотова подписа за отстраняването на посланика ни в ОАЕ

Президентът Илияна Йотова освободи посланика на България в ОАЕ Иван Йорданов от длъжността му. Указът ѝ беше публикуван днес в "Държавен вестник".

Името на Йорданов се завъртя в публичното пространство, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обвини баща му , че притежава фирма, използвана за да се плащат полети с частен самолет на лидера на ДПС Делян Пеевски. Според Демерджиев парите идвали от обществени поръчки за мантинели.

И тримата замесени – Йорданов, баща му и Пеевски, отрекоха твърденията на шефа на МВР. От правителството скоростно се заеха да го отстранят от дипломатическата му длъжност, макар че премиерът Румен Радев призна , че през 2022 г., когато беше президент, лично го е избрал за поста.

Външният министър Велислава Петрова привика Йорданов обратно в България и кабинетът предложи на Йотова да го отстрани. Като държавен глава, тя подписва предложенията на правителството за назначаване и освобождаване на посланици. Указът показва, че е приела предложението на кабинета.