Йотова подписа за отстраняването на посланика ни в ОАЕ

Президентът Илияна Йотова освободи посланика на България в ОАЕ Иван Йорданов от длъжността му. Указът ѝ беше публикуван днес в "Държавен вестник".
Името на Йорданов се завъртя в публичното пространство, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обвини баща му, че притежава фирма, използвана за да се плащат полети с частен самолет на лидера на ДПС Делян Пеевски. Според Демерджиев парите идвали от обществени поръчки за мантинели.
И тримата замесени – Йорданов, баща му и Пеевски, отрекоха твърденията на шефа на МВР. От правителството скоростно се заеха да го отстранят от дипломатическата му длъжност, макар че премиерът Румен Радев призна, че през 2022 г., когато беше президент, лично го е избрал за поста.
Външният министър Велислава Петрова привика Йорданов обратно в България и кабинетът предложи на Йотова да го отстрани. Като държавен глава, тя подписва предложенията на правителството за назначаване и освобождаване на посланици. Указът показва, че е приела предложението на кабинета.