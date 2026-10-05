"Мантинели гейт" доведе до оставка на шефа на "Автомагистрали"

Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев е подал оставка, съобщи Институтът за пътна безопасност (ИПБ).

От ИПБ твърдят, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели без представени сертификати, без инструкция за монтаж, без проекти и без договори. Преградите са произведени от турска фирма - „Карач“, Бурса и не е ясно дали отговарят на стандартите на ЕС, казват от института.

В последните дни Богдан Милчев и колегите му от ИПБ направиха серия разкрития за некачествено поставяне на предпазни съоръжения на магистрала "Хемус". От строителното министерство и от пътната агенция дадоха нелепи оправдания - че ставало дума за временни мантинели и за аварийни ремонти.

Според ИПБ Кунев е подал оставка, защото не иска да носи отговорност за "Мантители гейт". От института очакват по същите причини да се оттегли и шефът на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров. И задават въпрос директно на премиера Румен Радев - "Кой взе решението тези мантинели да бъдат монтирани и защо?“

Оставката не е подадена до министъра, а до премиера, отбелязват от ИПБ.

Няколко часа по-късно регионалният министър Иван Шишков заяви пред журналисти във Враца, че оставката на Кунев била по лични причини.

„Разбрах, че директорът е подал оставка по лични причини, не ме е информирал. Не е имало проблем - каза Шишков и допълни, че желае да навлиза в личното пространство на никого. - Нито е имало конфликт, нито е имало какъвто и да е проблем. Всеки има право на лични причини и би трябвало да уважим личните причини“

Иван Кунев бе назначен за директор на "Автомагистрали" през юли от Шишков. Изборът изглеждаше и странен, и попадение в десетката: Кунев е активист на ГЕРБ в Благоевград, но е и опитен кадър, дългогодишен ръководител на Областното пътно управление Благоевград (2009-2024 г.).

Засега няма коментар от самия Кунев.