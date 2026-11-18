Плановете са ПИБ да се слее с Пощенска банка.

Задава се мегасделка на финансовия пазар - гръцката Eurobank обяви официално, че купува Първа инвестиционна банка. След придобиването това ще е най-голямата банка в България.

ПИБ е оценена на около 1 млрд. евро. Съгласно споразумението с основните акционери Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев гръцката група ще придобие първоначално 65% от капитала на Първа инвестиционна за около 650 милиона евро. След приключването на тази сделка ПИБ ще се слее с Пощенска банка, в резултат на което ще се роди най-голямата кредитна институция у нас.

След придобиването на контролния пакет Eurobank ще отправи задължително търгово предложение към останалите акционери на ПИБ. Държавната Българска банка за развитие (ББР) притежава приблизително 18% от капитала на Първа инвестиционна, а останалите около 17% са собственост на други инвеститори, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса.

В момента Пощенска банка и ПИБ заемат съответно четвърто и пето място по големина в България. След сливането им новата банка ще излезе начело в класацията с 20% пазарен дял, сочат изчисленията на Eurobank.

Към края на септември активите на Пощенска банка достигат 14,8 млрд. евро, а на ПИБ - 10,6 милиарда.

За първите девет месеца на годината Пощенска банка е реализирала нетна печалба от 182 милиона евро, а ПИБ отчита 97 милиона евро печалба след данъци.

ПИБ разполага със 115 банкови офиса и над 2700 служители, а Пощенска има 181 офиса за банкиране на дребно, 11 специализирани центъра и 3143 служители.

Според официалните прогнози интеграцията на двете банки ще донесе над 70 милиона евро годишни икономии след данъци, като пълният ефект от тях трябва да бъде постигнат до 2029 г.

Стъпки

Най-големият акционер в Eurobank, Fairfax Financial Holdings, който контролира около 32,9% от правата на глас, вече е заявил подкрепата си за сделката.

За финансиране на придобиването Eurobank ще използва комбинация от наличен капиталов ресурс и ново увеличение на капитала в размер на 750 милиона евро. За 9 декември е насрочено извънредно общо събрание на акционерите, което трябва да одобри операцията.

Предстои сделката да бъде одобрена от регулаторните органи. Ето какво предстои: :

* SCI e увеличение на акционерния капитал.