Депутатите спорят трябва ли при продажба на жилище да се регистрираме по ДДС

Илияна Кирилова За еднократни или двукратни продажби на жилища в рамките на една година гражданите нямат задължение да се регистрират по ДДС, уверяват управляващите.

Спор в пленарна зала в Народното събрание предизвика промяна в Закона за ДДС, която засяга продажбата на недвижими имоти - сгради и земи. Депутатите се препираха дали поправките ще засегнат и физическите лица, които продават имоти.

Правителството предлага продавачите на нови сгради или части от тях, както и при прехвърляне на право на строеж, задължително да се регистрира по ДДС преди да осъществи първата продажба, независимо от оборота.

Мярката е насочена към предотвратяване възможностите за укриване и невнасяне на ДДС и най-вече към пресичане на схемите "продажба за един ден", които еднократни проектни дружества прилагат преди регистрация по ДДС. Така те в момента законово спестяват начисляване и превеждане в хазната на 20%-ния налог на първите продадени жилища.

С гласовете единствено на управляващата партия "Прогресивна България" поправката бе одобрена днес на първо четене. Гласувано бе "задължените лица" да се регистрират по ДДС седем дни преди първата сделка.

Поправката ще засегне и физически лица, ако те действат като търговци, които купуват и продават имоти с цел печалба.

От опозицията смятат, че промяната създава прекомерна тежест за хората, които правят имотни сделки с цел печалба.

"Ограничавате желанието на предприемчивите хора да инвестират в недвижими имоти и да се развиват", обърна се към управляващите Теменужка Петкова от ГЕРБ. Тя припомни, че и в момента има законови ограничения: "Ако човек в рамките на една година извърши препродажба на недвижим имот, той дължи данък върху реализирания доход. С новата промяна в Закона за ДДС налагате още една данъчна тежест", посочи Петкова.

Всъщност според Закона за данъците върху доходите на физическите лица данък не се дължи, ако жилищен имот е продаден след третата година на придобиването му. А доходът от продажбата на два недвижими имота е необлагаем, ако те са били придобити преди по-малко от 5 години.

"Не е необходима регистрация по ДДС на физическо лице, което еднократно или двукратно в рамките на една година продава недвижими имоти. Само ако то редовно и по занятие се занимава с такава дейност, възниква задължение за регистрация", посочи Милен Трифонов от "Прогресивна България".

Според Трифонов вече има установена практика от страна на НАП и съдилищата - те не приемат като регулярна икономическа дейност по-малко от три сделки с имоти годишно.

Според Александър Иванов от ГЕРБ обаче новите законови текстове създават възможност за различни тълкувания от страна на НАП. Затова той настоя при второто четене на закона да се фиксира текст, който посочва, че една, две или три сделки с имоти годишно не се считат за регулярна икономическа дейност.

"Ако го разпишем така, веднага ще се създаде практика закупени от физически лица 10 имота да се продават постепенно по два на година. Затова в Закона за ДДС не трябва да има изричен текст, а да се позоваваме на съдебната практика", посочи Трифонов.

Той обясни, че съдилищата вече 20 години разглеждат казуси с физически лица, които купуват и продават имоти, и има консенсус, че под три сделки в една календарна година не се приема за регулярна икономическа дейност. "Българските граждани не трябва ад се притесняват", заключи Трихонов.

Сред промените в закона за ДДС, гласувани днес на първо четене, е и вдигането на прага за регистрация по ДДС.

Това ще става поетапно в следващите три години. От сегашните 51 130 евро прагът ще бъде увеличен до 60 000 евро през 2027 г., след това до 70 000 евро през 2028 г. и до 75 000 евро през 2029 г.

Първоначално кабинетът на Румен Радев обяви, че ще завиши прага за регистрация по ДДС на 75 000 евро още от 1 януари 2027 г. След това се отказа, като обясни, че Еврокомисията и МВФ са изразили резерви към рязкото повишение.

Друга, важна за бизнеса промяна в Закона за ДДС, е въвеждането на задължително електронно фактуриране на всички доставки, което на практика ще започне да се прилага от 2028 година. Още отсега обаче се установяват правилата за задължително издаване на структурирани електронни фактури за местни доставки и авансови плащания между фирми, организации и държавни органи. От 2028 г. фирмите, които не прилагат електронно фактуриране, няма да имат право да ползват данъчен кредит.