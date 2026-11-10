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Търговските вериги: Предупреждавахме, че ще стане така

Тенденциозните промени в законодателството създават условия за безпрецедентен натиск над светлия бизнес, твърди СМТ

Днес, 14:10
Глобата за "Кауфланд" е опасен прецедент, смятат от СМТ
Кауфланд
Глобата за "Кауфланд" е опасен прецедент, смятат от СМТ

Големите търговски вериги излязоха с декларация срещу санкцията от 75.6 млн. евро, наложена на "Кауфланд" от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Изявлението срещу действията на правителството е на Сдружението за модерна търговия (СМТ), чиито членове са водещи вериги, като BILLA, Kaufland, Lidl, Minimart, eBag, "Технополис", Mr. Bricolage, Intersport, Deichmann, SOpharmacy, dm и др.

От СМТ заявяват, че уважават институционалната роля на регулаторите в страната и задължението им да следят за стриктно спазване на закона. Но добавят, че ефективният контрол върху всички участници по веригата на доставки и балансирането на правата и интересите следва да са в основата на добре функциониращата пазарна икономика. 

"Точно затова искаме да изразим своята загриженост по отношение налагането на санкции с безпрецедентен не просто за България, но и за европейската практика размер от страна на КЗК [...] Неколкократно предупреждавахме, че с постоянните и тенденциозни промени в действащото законодателство, които подменят пазарните механизми с административна намеса в търговията, ще се създадат условия за безпрецедентен натиск над светлия бизнес. Вчера това стана факт. През последните месеци е налице рязко влошаване на бизнес средата, което обезкуражава инвестициите, вреди на конкуренцията и не подобрява положението на потребителите. Настояваме за реален и открит диалог, в който законодателната и регулаторната рамка да се развият в посока прозрачност, предвидимост и пропорционалност, съобразно с принципите на правовата държава и пазарната икономика", се казва в изявлението.

Същевременно прездедателят на КЗК Росен Карадимов заяви, че Комисията прилага закона еднакво спрямо всички участници на пазара, без да прави компромиси за отделни компании. Той наблегна на това, че Законът за защита на конкуренцията предвижда при нелоялни търговски практики санкцията за всяко нарушение да бъде до 10% от оборота. А санкциите срещу "Кауфлад" са "в долната част на предвидения диапазон" - между 1.5 и 2.2% за всяко от трите нарушения.

Карадимов посочи пример с Полша, където регулаторният орган бил наложил на търговска верига санкция от €170 млн. евро, впоследствие намалена на 110 млн. евро. Същевременно обаче СМТ цитира статистика на ЕК, според която общата сума на всички наложени глоби в целия ЕС в областта на нелоялните търговски практики (2022-2024 г.) възлиза на €41,9 млн. евро при 754 случая.

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