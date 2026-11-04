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НАП подхвана зъболекарите за касови бележки

Само за ден в София са установени нарушения на 60% от проверяваните

Днес, 14:12
От години дейността на медици и зъболекари в частни кабинети е посочвана като рискова за укриване на обороти и данъчно облагане, но едва сега НАП съобщава за засилени проверки за спазване на данъчното законодателство.
Pixabay
От години дейността на медици и зъболекари в частни кабинети е посочвана като рискова за укриване на обороти и данъчно облагане, но едва сега НАП съобщава за засилени проверки за спазване на данъчното законодателство.

Данъчни инспектори са тръгнали на масови проверки по медицински и дентални клиники и кабинети за издаване на касови бележки на пациентите.

Само през вчерашния ден - 3 ноември, екипи на НАП са проверили 24 клиники и кабинети на територията на София и областта и са установени нарушения в близо 60% от тях, съобщиха от приходната агенция.

Сред констатираните нередности са липса на задължителни реквизити в касовата бележка, несъответствие на сумата в касата и маркираните стойности на фискалното устройство, т.е. неиздадени касови бележки, некоректно отчитане на продажби и начисляване на ДДС.

Предстои фискалните инспектори от приходната агенция да издадат актове за установените нарушения и да наложат нормативно предвидените санкции.

От НАП напомнят на потребителите на медицински и зъболекарски услуги, че е необходимо да изискват касовата си бележка при заплащане в кабинета или на регистратурата. В случай че им бъде отказана, пациентите могат да задържат плащането до получаването на фискалния бон.

От години дейността на медици и зъболекари в частни кабинети е посочвана като рискова за укриване на обороти и данъчно облагане, но едва сега НАП съобщава за засилени проверки за спазване на данъчното законодателство.

 

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