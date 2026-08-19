Задържаха търговеца, откраднал касовия апарат при проверка

От началото на лятната контролна кампания по българското Черноморие екипи от приходната дирекция са извършили общо 2833 проверки, а установените нарушения са 878. Най-честите нарушения са: неиздаване на касови бележки, разлика в касовата наличност, липса на реквизити в касовите бележки и неправилно отчитане на обороти.

Управител на търговски обект в Слънчев бряг е задържан от полицията за 24 часа, след като нападна данъчни инспектори, дошли на проверка, и избяга с касовия апарат.

Това съобщиха в сряда представители на приходната агенция на брифинг в Бургас.

След нападението служителите от НАП са подали сигнал в полицията и малко по-късно извършителят е задържан. По случая е образувано досъдебно производство. Търговският обект е запечатан за 48 часа, като НАП ще поиска удължаване на срока за 30 дни. Проверката на този обект е извършена по сигнал.

„Обясняваме си растящото напрежение сред нелоялните търговци. Те са притеснени от законните действия, които НАП предприема срещу сивия сектор. Определяме като недопустима проявата на агресия към служителите на приходната агенция, които изпълняват служебните си задължения в интерес на обществото и фиска“, заяви Христо Узунов, главен експерт от дирекция „Комуникации“ в НАП.

В рамките на лятната контролна кампания по Черноморието данъчните инспектори са извършили 55 наблюдения на търговски обекти. При тези наблюдения, които протичат през целия ден, оборотите на търговците скачат в пъти повече спрямо други дни. В един от търговските обекти в Слънчев бряг преди започване на проверката на касовия апарат не е била отчетена нито една продажба, но до края на деня оборотът надхвърлил 1500 евро. В същото време е констатирана сериозна разлика в касовата наличност. Предстои извършването на последващи контролни действия.

От началото на лятната контролна кампания по българското Черноморие екипи от приходната дирекция са извършили общо 2833 проверки, а установените нарушения са 878. Най-честите нарушения са: неиздаване на касови бележки, разлика в касовата наличност, липса на реквизити в касовите бележки и неправилно отчитане на обороти.

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play .