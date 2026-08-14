МВР разкри схема за източване от зъболекар

Разбита е схема за неправомерно получаване на средства от НЗОК, съобщиха от МВР.

Действията по случая са започнали след получена информация за дружество, чрез което се осъществява индивидуална практика за първична дентална помощ в Ловешко. През 2025 г. то е получило от бюджета на НЗОК над 330 000 лв. за отчетени дентални дейности. По първоначални данни са отчитани прегледи и лечение на пациенти, които реално не са посещавали стоматологичната практика.

На 13 август са предприети оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия, включително претърсване на помещение в Тетевенско, използвано като стоматологичен кабинет.

В хода на действията са намерени медицински документи за около 3600 пациенти, за голяма част от които има данни, че не са посещавали денталната практика. В същото време на тяхно име са били отчетени и заплатени от НЗОК извършването на конкретни стоматологични дейности.