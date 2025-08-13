Сделките с имоти тази година ще бият всички рекорди

Министърът на правосъдието Георги Георгиев направи проверка във вторник как в Агенцията по вписванията са реорганизирали работата си, за да отговорят на бума на вписванията.

Рекордни 66 803 сделки с недвижими имоти са осъществени през първите шест месеца на 2025 г. по данни на Агенцията по вписванията. Броят им е с 30% по-голям спрямо същия период на миналата година.

"Дори в последните два месеца, въпреки летния сезон, обемът на сделките не спада, като са вписани над 21 хил. акта само за месеците юни и юли. Очакванията са до края на 2025 г. да бъде поставен рекорд на вписани сделки за последните 20 години от съществуването на Агенция по вписванията", коментира министърът на правосъдието Георги Георгиев.

За да се справи с бума на вписванията на имотни сделки, агенцията е направила реорганизация на работния процес по разпореждане на правосъдния министър. Работното време е оптимизирано, като в изпълнението на тази задача са привлечени по-слабо натоварените служби по вписванията в страната.

Силният ръст на сделките се отчита само в София, като в останалите големи градове се запазва обичайният им обем.

До края на седмицата Агенция по вписванията ще предостави пълен достъп в реално време до информационната система на Имотния регистър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Това е поредната стъпка от последователните ни усилия по предотвратяване на имотни измами, посочва Георгиев.

Правосъдният министър обаче бе силно разкритикуван за законопроекта му, с който се ограничава издаването на копия (неверен препис) от вписаните в Имотния регистър към Агенцията по вписванията документи. Това са нотариални актове, ипотеки, договори за замяна, договори за публична собственост и др.

Обяснението е, че по този начин ще се ограничи достъпът до „чувствителни данни", като ЕГН и банкови сметки, с цел предотвратяването на имотни измами. Според предложените промени, за да бъде получено копие от такъв акт, заявителят ще трябва да докаже правен интерес.

Намаляването на прозрачността трудно може да доведе до ограничаване на каквито и да било злоупотреби, включително имотни измами, реагираха журналисти, експерти и общественици.

"В момента този достъп до актовете е свободен, но проследим, и се използва именно за борба с измамите - всеки може да види ясно дали и кой притежава имот, от който се интересуваме, дали документът пред нас е подправен, дали има конфликт на интереси, пране на пари, данъчни нарушения... Георгиев се опитва да махне именно безценен инструмент в ръцете на обикновените граждани, с който те може да се пазят", коментираха недоволни.