Фараж: Източноевропейци ядат лебеди от парковете

Лидерът на "Реформирай Обединеното кралство" Найджъл Фараж заяви в интервю за лондонското радио Ел Би Си, че източноевропейски мигранти, и в частност румънците, ловят лебеди от Кралските паркове в Лондон и шарани от езера в цялата страна, за да ги ядат. Управата на парковете незабавно отрече тази информация.

Найджъл Фараж беше порицан за разпространение на невярна информация и "диви конспиративни теории", след като обвини източноевропейците, че ядат лебеди в парковете в последната си атака срещу мигрантите, живеещи във Великобритания.

Лидерът на "реформаторите" направи този коментар в интервю за радио Ел Би Си след като бе запитан за твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп от миналата година, че хаитянски имигранти в САЩ ядат котки и кучета.

Благотворителната организация "Кралски паркове" бързо отхвърли твърденията на Фараж, заявявайки: "Не сме имали съобщения за инциденти, при които хора убиват или ядат лебеди в осемте кралски парка в Лондон".

От управляващата Лейбъристка партия заявиха, че последните словоизлияния на лидера на "реформаторите" са пореден пример защо не бива да му се вярва. Лейбъристки депутат каза, че думите на Фараж са директно заимствани от "песнопойката" на Тръмп и са умишлен опит за разпалване на напрежение в общностите.