Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Малтийска фирма осъди България за над 100 млн. евро

Чуждестранни арбитри наказват държавните зиг-заг политики за "зеления" ток

Днес, 06:33
България загуби арбитражно дело заради токсична бизнес среда, което ще коства на България над 100 млн. евро.
BIRD
България загуби арбитражно дело заради токсична бизнес среда, което ще коства на България над 100 млн. евро.

"България е осъдена да заплати над 100 млн. евро на чуждестранен инвеститор, ощетен от действията на изпълнителната и законодателната власт у нас по време на властването на Бойко Борисов", съобщи сайтът за разследваща журналистика BIRD.BG в своя публикация във Фейсбук.

Става дума за иск на фирма, придобила през далечната 2012 г. големия соларен парк в село Караджалово. Регистрираната в Малта АCF Renewable Energy заведе дело в арбитражния трибунал към Световната банка заради влошени условия за инвеститорите във ВЕИ мощности с претенция да получи 61 млн. евро. 

България загуби спора през януари 2024 г., но отказа да плати доброволно присъдената на АCF сума. Ето защо малтийската компания се е обърнала към съда в САЩ за принудително изпълнение."От документите по делото се вижда, че защитната стратегия на България, представлявана от финансовия министър Теменужка Петкова, е била крайно посредствена – съдията в мотивите си директно посочва, че България е пропуснала да поиска предварително произнасяне по допустимостта на делото (а не по същината му). Което е доста груба и аматьорска процесуална грешка", коментират от BIRD.

Споменатите 61 млн. евро са само част от финансовата щета. България трябва да плати и всички съдебни разноски, както и наказателни лихви. Така сумата надхвърля 100 млн. евро. Това са пари, които ще излязат от и без друго продънения ни бюджет. Казусът се развива повече от десетилетие и е поредна потресаваща илюстрация за порочните действия и "политики" на т.нар. държава и нейните институции. В основата са безумните премии за насърчаване на инвестициите в "зелен" ток.   

 

Спорът 

Претенциите на ACF Renewable Energy са свързани със серията законодателни промени след 2013 г. заради високите гарантирани цени за изкупуване на ток, произведен от соларни мощности. Заради скъпата "зелена" енергия цените на тока като цяло скочиха, това предизвика протести, Бойко Борисов подаде оставка и така сложи край на първото правителство на ГЕРБ. 

Безумната държавна "зелена" политика на щедро субсидиране очевидно не можеше да продължи. Затова през 2014 г. бяха въведени законови ограничения за количеството електроенергия, което се изкупува по преференциални цени. През 2015 г. бе въведена и вноска във фонда "Сигурност на електроенергийната система" - в размер на 5% от приходите от продадената електрическа енергия. Година по-късно бе увеличена и таксата за достъп до електропреносната мрежа. Така условията за разглезените с прекомерна държавна щедрост ВЕИ инвеститори се оказаха значително променени. Собственикът на ФЕЦ в Караджалово решава да търси обезщетение. И ето че ще го получи. Логичен развой - заради пълната непредвидимост и честите ревизии на правила, отравящи бизнес средата у нас. За съжаление държавата продължава да си играе с преференции и щедро субсидиране на определени "сегменти" в енергетиката - късоследа и вредна такика, която изкривява пазара и вещае нови проблеми.  

От българското Министерство на финансите няма съобщение за лошия развой на казуса. От BIRD пишат, че са разбрали за решението на съда във Вашингтон срещу България от американските съдебни регистри. И твърдят, че откакто Теменужка Петкова е министър на финансите, МФ съвсем е засекретило данните за арбитражните дела срещу България. Защитата на България по конкретното дело е била поверена на американската White&Case Washington D.C. и българската кантора "Томов и Томов".

    

От ръка на ръка 

Фотоволтаичната централа край Караджалово е сред големите у нас - с инсталирана мощност малко над 60 мВт. Изградена е през 2012 г. от американската Sun Edison, която я продава на регистрираната в Малта ACF Renewable Energy - съвместно дружество на саудитската ACWA Power и два инвестиционни фонда - турския Crescent Capital и щатския First Reserve. article picture alt description 

През 2020 г. отново има смяна на собствеността. Соларният парк преминава към австрийското дружество Energy Development, в което собственост имат компанията RP Global и инвестиционният фонд на иницативата "Три морета".

Интересен факт е, че придобиването на слънчевите панели в село Караджалово през 2021 г. е първата инвестиция на "Три морета" в България.Фондът, чрез който "Три морета" инвестира, се нарича 3SIIF, а един от акционерите в него е единствената наша държавна банка - ББР. 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

арбитражно дело, ФЕЦ Караджалово, соларен парк

Още новини по темата

Парламентът направи мащабна реформа на арбитражите
25 Юли 2025

И чешката CEZ осъди "Газпром"
04 Март 2025

OMV спечели ново дело срещу "Газпром Експорт"
05 Февр. 2025

ОМV спечели дело за над 230 млн. евро срещу "Газпром"

14 Ноем. 2024

"Еврохолд" прави втори соларен мегапарк край Мъглиж
13 Юли 2023

Немският инвеститор оряза проекта си за соларен парк върху язовир "Огоста"

07 Март 2023

Германци искат да строят соларен мегапарк върху язовир Огоста
08 Дек. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар