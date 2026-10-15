Агрочиновници бавят с години плащането на ренти за ниви

Много собственици на "бели петна" не подозират, че ползвателите плащат рента за обработваната земя. Непотърсените пари се трупат в специална сметка на областната дирекция "Земеделие".

Собственици на земеделски земи в Софийска област не са получили над 3 млн. лева - ренти, полагащи им се за 2023 и 2024 г. Сметната палата установи купища нередности и нарушения при одит на Областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ), обхващащ цитираните две години.

За 2024 г. ползвателите, които са обработвали чужди декари в Софийско, са внесли 2.42 млн. лв. като ренти, но до собствениците са стигнали само 1,07 млн. лв. За 2023 г. ситуацията е дори още по-лоша - от ползвателите са постъпили 2.26 млн. лв., но областната агродирекция е превела на собствениците едва 515 хил. лева, сочи одитният доклад.

Освен това има огромни забавяния при превеждането на рентите - в някои случаи над две години. Одитният екип е извършил подробна проверка на 25 конкретни преписки за изплащане на суми и при всичките има закъснения.

"Причините за неизплатените или преведени със закъснение суми са няколко, като една от най-сериозните е, че собствениците не познават правата си", посочват от Сметната палата.

"Белите петна"

Най-често проблемите са свързани с т. нар. бели петна - земи, за които собствениците не са подали декларации за обработване.

"Голяма част от правоимащите въобще не знаят, че имотите им са включени в масиви за ползване и че им се полага рента", пояснява докладът на Сметната палата. От друга страна, областните дирекции по земеделие (ОДЗ) нямат задължение автоматично да превеждат парите, изплащат ги само ако има подадено заявление. По закон непотърсените ренти да се пазят по специална сметка на ОДЗ в продължение на 10 години.

Палитра от нарушения

Одитът е установил "системни сериозни закъснения и неспазване на сроковете за обработка на документи в областната агродирекция - пропуски при оформяне на преписките, липса на контрол за спазване на сроковете, организационни и кадрови ограничения, липса на достатъчна автоматизация на процесите и др.

Изплащането на средствата за „бели петна“ на правоимащите (собственици на земи или наследници) при срок до 30 дни е закъсняло във всички проверени случаи - от над два месеца до над 2 години.

В половината случаи са приемани заявления по остарели образци. 32-ма ползватели не са заплатили дължимите суми за „бели петна“ в срок, но шефът на ОДЗ - София не е издал заповед да платят рентата в троен размер заради забавянето, както повелява законът.

Запазвани са входящи номера в деловодната система без реално издадени документи. Извеждани са заповеди с дата, преди да са били реално издадени с електронен подпис.

Вътрешните правила за провеждане на процедурата и събиране/изплащане на сумите не са актуализирани, ползват се отменени указания.

Установена е грешка в софтуера „Ferma WIN“. За стопанската 2023–2024 г. в регистъра на имотите „бели петна“ са отразени с нулеви площи.

Областната дирекция няма вътрешни правила за процедурите и контрола по промяна предназначението на земеделски земи. Не се поддържа регистър на имотите с променено предназначение.

Комисията по Закона за опазване на земеделските земи не е извършвала проверка относно собствеността на имотите и правното основание на заявителите. Не е събирана служебно изискуемата информация от публичните регистри или от общинските администрации (напр. извадки от устройствени планове, зони и справки). Не са изпращани преписи от решенията до съответната общинска администрация и до Службата по геодезия, картография и кадастър.

Сметната палата е дала 11 препоръки на директора на ОДЗ-София област и две препоръки на министъра на земеделието и храните, които трябва да бъдат изпълнени в 8-месечен срок.

За ползването на земи и рентите

Собствениците на земеделските земи подават декларация за начина на стопанисване и ползване, а ползвателите подават заявление за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване. Областната служба по земеделие изготвя регистър на имотите с технически данни - площ, категория, ползвател, правно основание.

Ако собствениците на земеделски земи не подадат декларация и за имотите им няма регистрирани договори за наем или аренда, земите се определят като „бели петна“. Ползвателите пък правят споразумение с цел уедряване на обработваемите блокове за съответната стопанска година. Ако няма доброволно споразумение, се прави служебно разпределение на земите. Ползватели с непогасени задължения за предходна година нямат право да участват.

Чрез споразумението се разпределят и „белите петна“. Земеделските стопани, на които са разпределени такива имоти, са длъжни да преведат за тях сума, равна на средното годишно рентно плащане за съответното землище, в 3-месечен срок.