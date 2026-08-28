Сметната палата установи корупционен риск в 4 правителствени законопроекта

Илияна Кирилова Сметната палата също така подкрепи промените в Закона за движение по пътищата, с които линейките и санитарните автомобили на въоръжените сили ще могат да използват специален режим на движение при необходимост.

Сметната палата е установила корупционен риск в поне четири правителствени законопроекта. Това стана ясно от официално съобщение на одитната институция. От февруари досега Сметната палата е съгласувала общо 60 законопроекта, като при част от тях са установени индикации за корупционен риск и са направени бележки и предложения за редакция на текстовете.

Голяма част от законопроектите са в секторите „Правосъдие“ и „Финанси“, а останалите са в областта на здравеопазването, международното право, труда и социалната политика, защитата на потребителите и подпомагането на инвестициите, охранителната дейност и културата.

Сред законопроектите, при които Сметната палата е установила индикации за корупционен риск, са промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за кредитните институции и Закона за частната охранителна дейност.

Установените слабости включвали празноти в законите и предпоставки за противоречивото им прилагане и тълкуване, липса на ясна и предвидима регламентация, непрецизирани санкции и липса на дефиниции, които могат да създадат условия за корупционни практики.

Антикорупционните предложения на Сметната палата по проекта за промени в ДОПК са приети изцяло от Министерството на финансите, както и от вносителите на промените в Закона за частната охранителна дейност. Останалите предложения са в процес на законодателни решения.

Междувременно Сметната палата подкрепи промените в Закона за движение по пътищата, с които линейките и санитарните автомобили на въоръжените сили ще могат при необходимост да използват специален режим на движение. При съгласуването на законопроекта институцията не установи корупционен риск.

Въоръжените сили разполагат с линейки и санитарни автомобили, които не се управляват от лечебните заведения към Министерството на отбраната или Министерството на здравеопазването, а от военните структури. Те ежедневно се използват за медицинско осигуряване на полеви занятия, учения и тренировки, както и за съпровождане на чужди делегации и международни мероприятия. Действащата нормативна уредба обаче не им позволява да използват специален режим на движение.

С промяната ще се предотвратят случаите на застрашаване на живота на военнослужещи и цивилни служители от въоръжените сили при транспортирането им за предоставяне на медицинска помощ при спешни състояния.

Законопроектът предвижда също линейките на съюзническите въоръжени сили да получат статут като на българските автомобили за спешна помощ, когато това е предвидено в международен договор. Предлага се и превозът на хора в каросериите на товарните автомобили на въоръжените сили да може да се извършва от водачи с категория „С“ вместо досегашната „D“.