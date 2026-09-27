"Прогресивна България" привлича кметове на ГЕРБ

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обвини формацията „Прогресивна България“ (ПБ), че прави систематични опити да привлича местни кметове от ГЕРБ и ДПС, като им обещава държавно финансиране за общински проекти. В интервю за БНР той свърза тези действия с предстоящите местни избори и острата си критика към предложените финансови параметри в държавния бюджет.

„Защо ни се говори как ще съберем 1,4 млрд. евро чрез повишаване на данъците, вместо да ни се обясни как ще съкратим публичните разходи? Защото предстоят местни избори и за управляващите е от решаващо значение кметовете на ГЕРБ да бъдат привлечени към „Прогресивна България“, заяви Мирчев. По думите му в партията вече постъпват конкретни сигнали за подобен натиск и изкушения спрямо градоначалници.

Като пример за това политическо преориентиране той посочи кмета на Стара Загора от ГЕРБ Живко Тодоров, който публично подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент.

„Кога и как държавата ще се разплати с даден кмет зависи изцяло от решението на Министерския съвет. По схемата „идвате при нас от ГЕРБ или ДПС и получавате средства за общината си“ се работи на територията на цялата страна. Затова за ПБ е от ключово значение да разполага с достатъчно раздут бюджет – за да има финансов ресурс, с който да привлича местните лидери“, добави съпредседателят на „Да, България“.