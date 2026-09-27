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"Прогресивна България" привлича кметове на ГЕРБ

Днес, 11:11
Живко Тодоров посрещна радушно Румен Радев
БГНЕС
Живко Тодоров посрещна радушно Румен Радев

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обвини формацията „Прогресивна България“ (ПБ), че прави систематични опити да привлича местни кметове от ГЕРБ и ДПС, като им обещава държавно финансиране за общински проекти. В интервю за БНР той свърза тези действия с предстоящите местни избори и острата си критика към предложените финансови параметри в държавния бюджет.

„Защо ни се говори как ще съберем 1,4 млрд. евро чрез повишаване на данъците, вместо да ни се обясни как ще съкратим публичните разходи? Защото предстоят местни избори и за управляващите е от решаващо значение кметовете на ГЕРБ да бъдат привлечени към „Прогресивна България“, заяви Мирчев. По думите му в партията вече постъпват конкретни сигнали за подобен натиск и изкушения спрямо градоначалници.

Като пример за това политическо преориентиране той посочи кмета на Стара Загора от ГЕРБ Живко Тодоров, който публично подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент.

„Кога и как държавата ще се разплати с даден кмет зависи изцяло от решението на Министерския съвет. По схемата „идвате при нас от ГЕРБ или ДПС и получавате средства за общината си“ се работи на територията на цялата страна. Затова за ПБ е от ключово значение да разполага с достатъчно раздут бюджет – за да има финансов ресурс, с който да привлича местните лидери“, добави съпредседателят на „Да, България“.

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Ключови думи:

„Прогресивна България“, ГЕРБ, Ивайло Мирчев, Живко Тодоров

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