Кметът на Стара Загора избра Илияна Йотова и удари по ГЕРБ

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров публично обяви подкрепата си за кандидатурата на Илияна Йотова за президент. В интервю за журналистката Кристияна Стефанова той заявява, че няма никакви колебания в своя избор между Илияна Йотова и Андрей Гюров, защото винаги е гласувал за даден кандидат като за личност, а не по партийна линия.

„В Илияна Йотова съм усетил човешкото. Тя винаги се е отнасяла с разбиране към проблемите. Познавам я от 15 години“, посочва Тодоров и допълва, че макар тя дълго да се е свързвала с лявото пространство, президентът трябва да бъде надпартиен, балансиран и обединяваща фигура. Градоначалникът изразява скептицизъм относно Андрей Гюров, като определя служебния му кабинет като „изцяло партиен“ и посочва, че той не би могъл да спечели подкрепата на десните избиратели.

Наред с подкрепата за Йотова, Живко Тодоров отправя и критичен анализ към състоянието на собствената си партия. Според него решението ГЕРБ да не издига свой кандидат на тези избори е било правилно, но формацията има спешна нужда от „осъзнаване и сериозно прераждане“.

"За мен е грешка, че Влади Горанов отново е депутат от ГЕРБ. Уважавам го като колега и приятел, но беше грешка, по този начин само се насочи огън и допълнително се възпалиха хората", каза градоначалникът.

Кметът на Стара Загора предупреждава за опасно скъсване на връзката между централното ръководство и местните структури - проблем, който, според него, вече води до отчаяние и напускане на млади членове. „Всички партии допускат една и съща грешка - ръководството се отделя изключително много от обикновените хора. Има нужда от хора, които да работят ежедневно с всяка една структура, а такива в момента не виждам“, заявява той.

Тодоров подчертава, че Бойко Борисов остава единственият човек, който може да взема решения за бъдещето на ГЕРБ, но настоява за повече достойнство, самостоятелност на местните органи и отказ от партийния популизъм и колективната безотговорност. По думите му един кмет трябва да бъде независим от партията си, за да работи в интерес на всички граждани.

"Въобще не съм чувал за натиск от “Прогресивна България” над кметове от ГЕРБ. Не знам откъде е информацията на Борисов, трябва да го питате. Но категорично върху мен, нито върху моите колеги в региона не знам да има подобен натиск.", заяви кметът на Стара Загора.