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"Фейсбук" свали три сатирични страници, осмиващи властта

МВР отрече да има нещо общо

24 Окт. 2026Обновена
Трите страници бяха създадени наново и бързо набират нови последователи.
Трите страници бяха създадени наново и бързо набират нови последователи.

Три сатирични страници - "Копейкин", "Пуйло" и "BG Elves", са едновременно свалени от "Фейсбук". За това алармира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев с пост в Х. На мястото на свалените страници вече има създадени нови, които за кратко време са събрали хиляди последователи.

"Имаме сериозни основания да подозираме намеса на МВР или ДАНС. Практиката ДАНС или ГДБОП да се използват за сваляне на сайтове и Фейсбук страници е стара и вече сме доказвали намесата им. Наказани досега няма", посочва още депутатът. По думите му в случая държавата използва дадените ѝ от Фейсбук права и директно цензурира съдържанието, което не ѝ харесва.

"В "Прогресивна България" тотално са се самозабравили и вместо да се концентрират върху борбата с корупцията и престъпността, се занимават с няколко сатирични страници. А може би ги притеснява точно това - че "Българските елфи", "Копейкин" и "Пуйло" имат десетки милиони гледания всеки месец и осмиват неадекватното поведение на тези, които ни управляват", продължава Мирчев. Той казва, че така гражданите няма да бъдат спрени да създават сатирични страници, които осмиват нелепото управление. 

"Вече се свързахме с представители на "Фейсбук" на възможно най-високо ниво, за да проверим дали някой в държавата е злоупотребил с дадената ѝ от социалната мрежа власт. Скоро ще направим всичко обществено достояние", приключва Мирчев.

ГДБОП няма нищо общо с премахването на страниците, коментираха от МВР за "Сега". По-късно министерството пусна съобщение, в което допълва, че "предполагаемите причини са масирано докладване от множество потребители или решение на компанията - собственик на социалната мрежа".

Припомнете си интервюто на "Сега" с Копейкин:

"Копейкин" пред "Сега": Искат да разберат кой съм, за да ме притискат
Вътрешният министър в оставка Даниел Митов сякаш потъна вдън земя покрай случая "Петрохан".
СЕГА
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