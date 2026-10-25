Според BG Elves фалшиви страници им крадат последователите

Свалената Фейсбук страница на BG Elves е възстановена . Но "елфите" се оплакаха, че се създават фалшиви страници, като смятат, че целта е да бъдат уловени последователите им.

Тази сутрин съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев съобщи, че свалените вчера страници - на елфите, "Копейкин" и Пуйло, са били възстановени и след това отново премахнати.

"Фейсбук няма подобна практика. Това със сигурност е намеса на държавни органи. И тяхно е изискването това да се направи", написа Мирчев във Фейсбук.

Вчера той също заподозря МВР и ДАНС. От вътрешното министерство отрекоха и посочиха като вероятна причина за изтриването на страниците "масирано докладване от множество потребители или решение на компанията - собственик на социалната мрежа".

Днес версията за правителствена намеса отхвърли и премиерът Румен Радев. "Правителството няма нищо общо и не стои зад свалянето на страници в социалната мрежа. Ние с хумор, сатира и забава в черни краски не се занимаваме. Ако докладите към Meta са станали прекалено много за нарушаване на елементарна етика, това вече е друг въпрос", обяви той пред журналисти, след като гласува.