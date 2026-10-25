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Според BG Elves фалшиви страници им крадат последователите

Ние с хумор, сатира и забава в черни краски не се занимаваме, отхвърли Румен Радев версията за правителствена намеса

25 Окт. 2026Обновена
Така последно изглежда страницата на "Елфите".
BG Elves
Така последно изглежда страницата на "Елфите".

Свалената Фейсбук страница на BG Elves е възстановена. Но "елфите" се оплакаха, че се създават фалшиви страници, като смятат, че целта е да бъдат уловени последователите им.

Тази сутрин съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев съобщи, че свалените вчера страници - на елфите, "Копейкин" и Пуйло, са били възстановени и след това отново премахнати. 

"Фейсбук няма подобна практика. Това със сигурност е намеса на държавни органи. И тяхно е изискването това да се направи", написа Мирчев във Фейсбук.

Вчера той също заподозря МВР и ДАНС. От вътрешното министерство отрекоха и посочиха като вероятна причина за изтриването на страниците "масирано докладване от множество потребители или решение на компанията - собственик на социалната мрежа".

Днес версията за правителствена намеса отхвърли и премиерът Румен Радев. "Правителството няма нищо общо и не стои зад свалянето на страници в социалната мрежа. Ние с хумор, сатира и забава в черни краски не се занимаваме. Ако докладите към Meta са станали прекалено много за нарушаване на елементарна етика, това вече е друг въпрос", обяви той пред журналисти, след като гласува.

Това е страницата, за която "елфите" казват, че е фалшива.
BG Elves Това е страницата, за която "елфите" казват, че е фалшива.
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